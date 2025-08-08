Bihar Electoral Roll Row: Amit Shah golpea la oposición sobre Sir Row







Con la controversia continua sobre la manipulación de votos y las rollos electorales de Bihar Sir, el Ministro del Interior de la Unión Amit Shah El viernes criticó a los partidos de oposición. El Ministro del Interior de la Unión criticó a la oposición por objetar la revisión intensiva especial de las listas electorales en Bihar, afirmando que los infiltrados «no tienen derecho a votar».

Mientras hablaba sobre las acusaciones, Shah afirmó que el líder del Congreso, Rahul Gandhi, estaba «disfrutando de la política sobre el ejercicio Sir» en el estado, según la agencia de noticias PTI.

Dirigiéndose a una reunión pública en Punauradham en el distrito de Sitamarhi, Shah dijo: «Los nombres de los infiltrados deben ser eliminados de las listas de votantes. No tienen derecho a votar. Pero el RJD y el Congreso se oponen a Sir en Bihar porque los nombres de los infiltradores se están eliminando de las listas».

En los partidos de la oposición? Operación SindoorShah afirmó que los ataques terroristas eran «frecuentes en la India durante el régimen de UPA», según lo citado por la agencia de noticias PTI.

Además, agregó: «Pero ahora India es diferente bajo el régimen de Narendra Modi Ji. Nuestros soldados mataron a los terroristas en sus escondites. Pero los líderes de RJD y el Congreso se oponen a la Operación Sindoor».

Amit Shah, mientras se dirigía a la gente, también afirmó que la NDA formará el gobierno en las próximas encuestas de la Asamblea.

«El RJD no hizo nada por Bihar. Lalu Ji, como Ministro Central, sancionó Rs 1.132 millones de rupias para la infraestructura ferroviaria en Bihar, mientras que nuestro gobierno proporcionó 10.066 millones de rupias en el año fiscal» 26 «, agregó además.

Los comentarios del ministro del Interior, Amit Shah, vienen después Presidencia del Congreso Mallikarjun Kharge y el líder de la oposición en el Lok Sabha Rahul Gandhi asistió al ‘Vote Adhikaar Rally’ en Freedom Park en Bangalore el viernes. El «Vote Adhikaar Rally» fue organizado por el Congreso después de que Rahul Gandhi celebró una conferencia de prensa sobre la manipulación de la lista de votantes en la circunscripción de Mahadevapura en Karnataka.

Según se informa, junto con Rahul GandhiEl primer ministro de Karnataka, Siddaramaiah, el CM DK Shivakumar, y otros líderes de alto nivel, también participaron en la manifestación.

El líder de la oposición, mientras publica en su cuenta X, dijo que «el robo de votos no es solo una estafa electoral; es una traición importante cometida contra la constitución y la democracia. Deje que los culpables de la nación escuchen esto: los tiempos cambiarán y seguramente se otorgará».

