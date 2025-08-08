‘Mann Ki Baat’ de PM Modi obtiene ingresos de Rs 34.13 millones de rupias desde 2014

Durante la sesión del monzón en curso del Parlamento, el gobierno, mientras presentaba una respuesta por escrito en Rajya Sabha, destacó que el Primer Ministro Narendra ModiEl programa `S` Mann Ki Baat` obtuvo un ingreso de Rs 34.13 millones de rupias desde su inicio.
Según lo informado por la agencia de noticias PTI, el Ministro de Estado de Información y Transmisión, L Murugan, dijo que el programa Mann Ki Baat llega a la audiencia a través de múltiples plataformas tradicionales y digitales mientras presenta una respuesta por escrito.
El Rajya Sabha MP dijo que «el programa Mann Ki Baat es producido por Akashvani, aprovechando los recursos internos existentes sin gastos adicionales, y ha obtenido un ingreso de Rs 34.13 millones de rupias desde su inicio», según lo citado por la agencia de noticias PTI.
Al poner algo de luz en el programa de PM Modi, el Mann Ki Baat se transmitió por primera vez el 3 de octubre de 2014, y ha estado sucediendo con bastante éxito actualmente.
El diputado de Rajya Sabha, Murugan, dijo que un gran segmento de la audiencia se involucra escuchando el programa en Akashvani (All India Radio), que lo transmite en vivo en su red nacional y regional. Las versiones de idiomas regionales también se transmiten para llegar al público vernáculo.
Además, destacó que, “simultáneamente, el programa se transmite en varios Doordarshan Canales de idiomas nacionales y regionales «, según PTI.
Además, al igual que también destacando la importancia de ‘Mann Ki Baat’ del primer ministro Modi, el Ministro de Estado de Información y Transmisión, L Murugan, agregó que, «además de los canales de Doordarshan, DD Free Dish ofrece 48 canales de radio Akashvani y 92 canales de televisión privados, lo que hace que el programa sea accesible para los espectadores de los países de los países en el país y las áreas remotas», como Citadas por la agencia de noticias.
El Ministro también destacó que «el formato visual de Mann Ki Baat mejora la participación de la audiencia al permitir experiencias de visualización compartidas, fomentando la reflexión y la discusión colectiva».
‘Mann Ki Baat’ de PM Modi es un programa que se transmite en vivo en canales de YouTube como PMO IndiaAire, y en las ondas de plataforma OTT de Prasar Bharati. Además, puede experimentar este programa con su teléfono inteligente a través de la aplicación móvil ‘Newsonair`, que ofrece más de 260 canales Akashvani.
Murugan dijo que «también se pone a disposición en el servicio de noticias de Prasar Bharati, PB Shabd, para facilitar una difusión más amplia en plataformas y canales afiliados», según lo citado por la agencia de noticias PTI.
El programa también está ampliamente accedido por el público en India y a nivel mundial a través de plataformas de redes sociales, incluidas Facebook, X e Instagram.
(Con entradas de PTI)