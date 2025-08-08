Los resultados de la prueba de ADN Ridwan Kamil y Lisa Mariana salieron inmediatamente, ¿quién se caería?

Yakarta, Viva – Resultados Tes ADN ex gobernador de West Java Ridwan Kamil, Lisa MarianaY CA, la princesa Lisa, predijo que saldrá los cinco días más rápidos. Esto fue revelado por la medicina y la salud (Pusdokkes) de la Policía Nacional.

«Aproximadamente 5-10 días», dijo el jefe de la Oficina de Labdokkes de Pusdokkes de la Policía Nacional, general de brigada Sumy Hastry Purwanti en Yakarta, viernes 8 de agosto de 2025.



Lisa Mariana y Ridwan Kamil.

Sumy también reveló la muestra de las tres pruebas de ADN que se habían obtenido, actualmente probando en el laboratorio Pusdokkes Polri de ADN.

Es conocido, el ex gobernador de West Java Ridwan Kamil, la celebridad Lisa Mariana y CA, hija de Lisa, realizó una prueba de ADN en Bareskrim Polri, el jueves (7/8).

La prueba de ADN tomó dos muestras, a saber, saliva y sangre.

La prueba de ADN se relacionó con los informes sobre presuntos casos de difamación presentados por Ridwan Kamil contra Lisa Mariana por la acusación de que la hija de Lisa con la CA inicial era la niña biológica de Ridwan.

Ridwan Kamil admitió que esta prueba de ADN fue su iniciativa de partido.

Reveló que había presentado la solicitud para la prueba de ADN al investigador de la Dirección de la Ley Criminal (DittipidSiber) Bareskrim Polri. Al final, la prueba se realizó el jueves (7/8).

«Entonces, tomamos la iniciativa para (el problema) no arrastrarse, de modo que estaba completa para que la comunidad no fuera tratada con cosas que no necesitaban ser utilizadas como consumo público», dijo.

También espera que esta prueba de ADN dé la verdad sobre la acusación de que la hija de Lisa Mariana es su carne y sangre.

«Esperemos que esta prueba sea la respuesta a lo que hemos estado luchando», dijo.

Mientras tanto, Lisa Mariana cree que los resultados de la prueba de ADN ganarán su equipo.

«No es posible (los resultados son negativos)», dijo.

Se sabe que Ridwan Kamil informó a Lisa Mariana por cargos de difamación el 11 de abril de 2025. El informe fue recibido por la Policía de Investigación Criminal y registrado con el número LP/B/174/IV/2025/SPKT/Bareskrim Polri.

El artículo informado es el Artículo 51 Párrafo (1) Juncto Artículo 35 y/o Artículo 48 Párrafo (1), (2) Jo. Artículo 32 Párrafo (1), (2) y/o Artículo 45 Párrafo (4) Jo. Artículo 27a Ley (Ley) Número 1 de 2024 Con respecto a la información y la tecnología electrónica (ITE).

La disputa comenzó cuando Lisa Mariana subió una captura de pantalla en su conversación personal con alguien sospechoso de Ridwan Kamil en Instagram el 26 de marzo de 2025.

En la carga, Lisa trató repetidamente de contactar a un hombre sospechoso de Ridwan Kamil y afirmó estar embarazada de su hijo. (Hormiga)