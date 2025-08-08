Los ladrones de motocicletas fueron asesinados por las masas en Cengkareng, ¡tuvieron la oportunidad de disparar al aire antes de caer!

Yakarta, Viva – Thief de motocicletas con las iniciales S (37) Delicado en la masa de la masa en la región CengkarengWest Yakarta, el jueves 7 de agosto de 2025.

El incidente exacto en el estacionamiento de la Torre Rusunawa Daan Mogot 1 RT 018/014 Kelurahan Duri Kosambi, distrito de Cengkareng, West Yakarta, alrededor de las 18:30 WIB. Comienza de autor Aquellos que no son residentes de Rusunawa Duri Kosambi son sospechosos de robar una motocicleta.

«El jefe de la RT con la H inicial, recibió un informe de los residentes de que los perpetradores habían abandonado el área plana y luego regresaron para tomar la moto», dijo el jefe de la subdivisión de la Policía Regional de Metro Jaya (Penmas), el adjunto Comisionado de Policía de la policía, Realdo Simanjuntak, viernes 8 de agosto de 2025.

Jefe de Metro Jaya Police Community Information Subbid, AKBP Reald Simanjuntak

Luego, cuando se le preguntó sobre su identidad, el autor se escapó mientras disparaba un arma de fuego al aire.

«El testigo 2 con las iniciales que también es seguridad recibió información sobre perpetradores sospechosos, trató de bloquear, pero los perpetradores apuntaron con armas y regresaron para disparar al aire antes de escapar», dijo Reonald.

Además, el testigo 3 con las iniciales LG vio a los perpetradores corriendo y gritados por ladrones por otros residentes. Los perpetradores habían disparado armas al testigo 3 pero perdieron.

El ladrón de la motocicleta finalmente cayó y fue juzgado por las masas antes de ser asegurado por la policía junto con evidencia. Además, los perpetradores fueron llevados al Hospital Regional de Cengkareng para obtener el manejo del hospital.

No mucho después de que los perpetradores fueron declarados muertos y el incidente fue reportado a la policía del sector de Cengkareng. «El caso está siendo manejado actualmente por la estación de policía de Cengkareng, la policía del metro de West Yakarta», dijo. (Hormiga)