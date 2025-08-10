Emma Thompson emociona a Locarno con un discurso de aceptación en italiano

Emma Thompson podría haber estado llegando a los titulares esta semana debido a su sorpresa revelación sobre Donald Trump la «acecha» Y tratando de invitarla a salir en una cita cuando estaba haciendo «colores primarios», pero también sorprendió a Locarno con su discurso de aceptación, entregado por completo en italiano.

«He escrito algo para ti», dijo, antes de cambiar al inglés por última vez. «Estoy un poco abrumado. Entiendes».

Thompson recibió el Premio Leopard Club por su carrera que abarca décadas.

«Estoy muy feliz de estar aquí, en este exquisito y soleado nido de creatividad pura. Y estoy profundamente emocionado de conocer a los jóvenes cineastas que están presentes aquí», dijo, también dando un saludo a su hija Gaia sabio. Vinieron a Suiza para presentar la «» Brian Kirk «Muerto de invierno«, Donde Wise interpreta una versión más joven del personaje de Thompson: una viuda afligida que se encuentra en medio de un duro invierno de Minnesota y una trama de secuestro sangriento.

«Hicimos esta película juntos y es un momento maravilloso para nosotros. Es milagrosa. Te adoro, cariño», se dirigió a su hija radiante, presente en la famosa Piazza Grande.

Se movió visiblemente Thompson: «Sé que el mundo está un poco oscuro en este momento. Y por esta razón, la luz traída por las historias y por lo imaginario es más importante que nunca. Este festival tiene 78 años, y he estado cerca de prácticamente al mismo tiempo. Sé lo bien que se siente».

A pesar de los aclamados roles y múltiples elogios, ganó dos premios de la Academia: por su guión de «sentido y sensibilidad» y papel principal en «Howards End», no se retira en el corto plazo.

«Tu regalo representa un signo de fe en mí, y haré todo lo posible para continuar creando de una manera que tú, y yo, disfrutemos. Para decirte la verdad, nosotros, que trabajamos en el cine, tenemos tanta suerte. Podemos crear historias que creemos. Y creemos en nuestra historia esta noche», agregó sobre «Dead de Invierno».

«No puedo creer que estemos aquí, afuera, bajo las estrellas de nuestros antepasados, nuestros guías. Gracias con todo mi corazón».

Puedes ver todo el discurso aquí:

En el pasado, Thompson ha sido abierta sobre su amor por Italia, también se le concedió Ciudadanía honoraria de Veneciaque ella describió como un «sueño hecho realidad», llamando a Venecia «la ciudad más hermosa del mundo».

«Fue extremadamente generoso del lado de Emma hablar con la audiencia de la Piazza Grande en italiano, y también fue profundamente humilde y divertida al tocar con los matices del idioma italiano. Nuestra audiencia dio la bienvenida a la competencia lingüística de Emma con entusiasmo y calidez», dijo la directora artística de Locarno, Giona A. Nazzaro, dijo a dijo Nazzaro a dijo que dijo a Nazzaro. Variedad después del hecho.

«Fue una noche increíblemente divertida y conmovedora la que celebró a uno de los grandes artistas de nuestro tiempo».

Al evento popular asistieron 7.258 personas, con alrededor de 750 obligados a ver la ceremonia en otro cine debido a la Piazza Grande alcanzando su capacidad total, un raro ocurrencia y un tributo apropiado a la querida estrella.