Maharashtra: El niño de 9 años asalta sexualmente a una niña con ayuda de compañero de clase







Un niño de 9 años supuestamente agredió sexualmente a un niña menor Estudiando en su clase con la ayuda de otra compañera de clase en el baño de su escuela en el distrito Yavatmal de Maharashtra, dijo el martes la policía.

El niño acusado y la niña de 9 años, que supuestamente colocó el crimen, han sido detenidos y enviados a un hogar juvenil en prisión preventiva, dijeron.

La víctima, de 8 años, y los dos acusados eran estudiantes de la Clase 3 en una escuela de Zilla Parishad en la ciudad de Babulgaon, donde el presunto incidente tuvo lugar el 1 de agosto, dijo la policía.

Hace unos días, la víctima se quejó de dolor en sus partes privadas después de lo cual su madre la llevó a un hospital. Médicos en el hospital Encontró lesiones en las partes privadas de la víctima, dijo un oficial de policía.

Según una queja policial presentada por la madre de la víctima, su hija le dijo que un niño de su clase la agredió en el baño de la escuela con la ayuda de otra niña, dijo el funcionario.

La madre de la víctima se acercó a la policía el 9 de agosto con una queja contra el niño y la niña y un caso se registró posteriormente bajo las disposiciones relevantes del Bharatiya Nyaya Sanhita y la protección de los niños de los delitos sexuales ((Pocsoso) Ley, dijo la policía.

El Superintendente de Policía de Yavatmal, Kumar Chintha, dijo que la policía recibió una queja sobre un niño de 9 años agrediendo a una niña de 8 años en Babulgaon.

Otra niña, de 9 años, ayudó al niño (en el crimen), dijo.

Los dos niños acusados han enviado a una casa de prisión preventiva, dijo la policía.

