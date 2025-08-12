Yakarta, Viva – Presidente Francés Emmanuel Macron y su esposa, Brigitte, alquiler detective Privado para recopilar información sobre la influencia de los Estados Unidos, Candace Owens, que afirmaron estar relacionados con la acusación de que Brigitte Macron Nacido como hombre, informó el Financial Times.

A finales de julio, The Daily escribió que el par Macron presentó una demanda contra Owens en Delaware, EE. UU. La investigación fue llevada a cabo por la firma Nardello & Co antes de que se presentara la demanda.

Según su abogado, Tom Clare, se tomó el movimiento para descubrir qué desencadenó el interés del periodista en Brigitte.

Según la investigación, después de que Owens planteó el problema sobre Brigitte, los medios rusos también lo informaron. Sin embargo, los detectives no encontraron evidencia de OWENS para haber cumplido figuras de los medios o funcionarios rusos.

En febrero, Owens lanzó los ocho programas de episodios «convertirse en Brigitte» en Internet, que cuestionó la identidad de género de la primera dama francesa.

El caso sobresalía después del 10 de julio, el Tribunal de Apelaciones de París publicó a los periodistas independientes Natiha Rey, quien anteriormente había sido sentenciado a acusaciones similares.

En junio de 2023, Rey y Amandine Roy, propietarios de canales de YouTube que transmitieron el video de Rey, fueron declarados culpables por el Tribunal de Apelaciones de Caen por difamación. En septiembre de 2024, el Tribunal de París redujo una multa de 13,500 euros (alrededor de Rp236 millones) a ellos.

Los rumores sobre la identidad de género de Briggite comenzaron en 2021, cuando Rey argumentó que la esposa del presidente Macron nació como hombre. La acusación se volvió viral.

En marzo de 2024, Macron condenó la propagación de las falsas noticias y dijo que lo peor que enfrentó como presidente era «información falsa e historias inventadas», lo que hizo que las personas creyeran y perturbaran su vida personal. (Hormiga)