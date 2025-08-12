Prepare nuevas pautas, Finalización OJK de la hoja de ruta de la industria de la industria y la industria empresarial

Yakarta, Viva – Autoridad de servicios financieros (Ojk) A través del jefe de la supervisión ejecutiva de las instituciones financieras, las compañías de capital de riesgo, las instituciones de microfinanzas y otras instituciones de servicios financieros (PVML), aseguró Agusman, actualmente su partido actualmente está finalización de mapas de carreteras (hoja de ruta) para industria Pegadaiano y industria de lingotes.

Reveló esto al dar un discurso en el foro insignia de PVML; Foro Nacional de Servicios de Financiación y Microfinanzas 2025 ‘, que se celebró en un hotel en el área de Pancoran, South Yakarta.

Agusman se aseguró de que el paso de hacer esta hoja de ruta fue una continuación de un esfuerzo similar realizado por el OJK anterior. Donde, OJK también ha lanzado la hoja de ruta de la industria de préstamos en línea, la compañía financiera, la compañía de capital de riesgo e instituciones micro financieras.

Jefe de supervisión ejecutiva de instituciones financieras, empresas de capital de riesgo, instituciones micro financieras y otras instituciones de servicios financieros ??????? OJK Agusman

Afirmó que más tarde la hoja de ruta se utilizará como una guía para los actores comerciales en la industria empresarial de lingotes y lingotes, como una forma de apoyo OJK para el desarrollo y el fortalecimiento del sector PVML.

«Estamos finalizando dos hojas de ruta, a saber, el Paadmap de la industria de Pegada, que pronto será visible, y la hoja de ruta con respecto al negocio de lingotes», dijo Agusman en el área de Gatot Subroto, Pancoran, South Yakarta, martes 12 de agosto de 2025.

Afirmó que el OJK también continuó luchando por fortalecer las regulaciones a través de la emisión de las disposiciones del desarrollo y el fortalecimiento del sector financiero (P2SK).

Sin embargo, Agusman reconoció que, además de formar una hoja de ruta o una hoja de ruta para desarrollar estos sectores, su partido también está llevando a cabo una serie de pasos de desregulación, especialmente para el sector PVML en sí.

Porque, consideró que los pasos para simplificar las reglas y la flexibilización de tales regulaciones también eran muy necesarios para alentar una mejor dinámica industrial para apoyar el crecimiento económico nacional.

«Además de aumentar la competitividad para el crecimiento sostenible en este sector PVML», dijo.

Para obtener información, el sector PVML en el país registró el crecimiento de los activos a partir de junio de 2025 de 4.02 por ciento interanual (interanual), a 1.049 billones de RP con el número de actores de la industria que alcanzan 742 entidades.

También se produjo un logro positivo similar en la distribución del financiamiento, que también aumentó un 4,30 por ciento (interanual) a RP 955 billones. Los detalles, el financiamiento convencional de RP 844 billones o 88 por ciento, financiamiento de la sharia RP 111 billones y financiamiento de MSME de RP 272 billones.