Ma’ruf Amin apoya a Muhammadiyah encontrando el banco de la sharia

Yakarta, Viva -El 13º Vicepresidente de la República de Indonesia, Ma’ruf Amin, apoya los pasos Muhammadiyah establecer un banco de shariahPorque puede fomentar el desarrollo de la economía islámica y la implementación de Muamalah Fiqh en Indonesia.

«Creo que todos los que podemos construir, multiplicar las instituciones de Kesyaryahan, se encenderá, es muy bueno, encenderá el Fiqh Muamalah», dijo Ma’ruf en Yakarta, citado el sábado 16 de agosto de 2025.

El ex vicepresidente de la República de Indonesia vio que el aumento de los bancos islámicos sería mejor para el desarrollo de la economía islámica en Indonesia.



Secretario de PP PP Muhammadiyah Ikhwan Fahrojih Foto : Viva.co.id/fajar Ramadhan

Por lo tanto, Ma’Rif también dio la bienvenida a aquellos que tienen la intención de aprovechar las oportunidades de la economía islámica nacional, desarrollando nuevos bancos islámicos para la comunidad.

«Entonces, en mi opinión, debe ser alentado», dijo.

Fue conocido, anteriormente a fines de junio de 2025, BPR Matahari Artadaya que estaba bajo los auspicios del Prof. Dr. Hamka (Uhamka) de la Universidad de Muhammadiyah, se convirtió oficialmente en el Banco de la Economía Popular de la Sharia (BPRS) Sun o llamado Sun Sharia Bank (BSM). La conversión de BPR convencional a Sharia ha obtenido el permiso de la Autoridad de Servicios Financieros (OJK).

Aunque reconocer a Muhammadiyah tiene un gran potencial para establecer un banco comercial de la Sharia (autobús), el presidente del PP Muhammadiyah Anwar Abbas reveló que su partido se centró en fortalecer primero el BPRS de Matahari.

«Para establecer un autobús, actualmente no hay planes a pesar de que la presión desde el fondo o de los miembros es bastante fuerte porque muchas cosas deben estar preparadas tanto en términos de capital, redes, TI y recursos humanos», dijo Anwar.

Según él, OJK espera que Muhammadiyah tenga un BPRS grande y fuerte, que luego puede convertirse en el precursor del establecimiento del autobús Muhammadiyah. De hecho, OJK ha escrito a PP Muhammadiyah para fusionar BPRS-BPRS, que se encuentra en el entorno de Muhammadiyah. (Hormiga).