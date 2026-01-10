Madura United pierde 0-3 ante PSIM Yogyakarta, la lluvia de tarjetas rojas colorea el partido caliente en Pamekasan

Pamekasan, VIVA – Madura unida El FC tuvo que tragar un trago amargo cuando fue anfitrión PSIM Yogyakarta en la continuación de la BRI Super League 2025/2026. Jugando en el estadio Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, el sábado por la noche, el equipo apodado Laskar Sape Kerrap perdió con un contundente marcador de 0-3 ante el equipo visitante.

Esta derrota fue dolorosa porque el Madura United se mostró agresivo desde los primeros minutos. Se lanzó presión tras presión en el área defensiva del PSIM Yogyakarta, pero varias oportunidades de oro no lograron convertirse en goles.

El desastre para los locales llegó justo antes del descanso. En el minuto 44, el defensa del Madura United, Nurdiansyah, cometió una dura falta al pisar el pie del jugador del PSIM, Ezequiel Vidal. Después de revisar la transmisión del video árbitro asistente, el árbitro sin dudarlo concedió una tarjeta roja inmediata.

El número superior de jugadores hizo que PSIM pareciera más confiado en la segunda mitad. Los ataques rápidos y el juego agresivo produjeron resultados inmediatamente. Fahreza Sudin abrió el marcador en el minuto 56, antes de que Franco Ramos Mingo duplicara el marcador dos minutos después.

PSIM se alejó aún más después de que Fahreza Sudin volviera a poner su nombre en el marcador en el minuto 63. Su segundo gol aseguró una ventaja de 3-0 para Laskar Mataram y puso al Madura United bajo aún más presión.

A pesar de que estaban muy por detrás, Madura United intentó recuperarse intensificando sus ataques. Sin embargo, la condición del equipo que jugaba con 10 jugadores hizo que estos esfuerzos a menudo fracasaran en la línea defensiva del PSIM.

La situación cambió cuando PSIM Yogyakarta también perdió a un jugador. En el minuto 73, Franco Ramos Mingo vio la tarjeta roja tras cometer una dura falta sobre un jugador del Madura United. Ambos equipos jugaron con el mismo número de jugadores.

Sin embargo, Madura United no pudo aprovechar este impulso. Incluso durante el tiempo de descuento, concretamente en el minuto 90+2, el portero del Madura United, Miswar Saputra, volvió a recibir una tarjeta roja, lo que complicó aún más la situación del anfitrión.

Hasta que sonó el pitido largo, el marcador de 3-0 para la victoria del PSIM Yogyakarta no había cambiado.

El entrenador del Madura United FC, Carlos Parreira, admitió que su equipo tuvo un desempeño bastante bueno en términos de creación de oportunidades. Sin embargo, la eficacia es el principal problema.