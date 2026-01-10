El caballo de Sir Alex Ferguson muere en Kempton en otoño, como compartió la declaración de Kalif Du Berlais

Un caballo de carreras propiedad en parte del legendario entrenador del Manchester United, Sir Alex Ferguson, murió el sábado después de sufrir heridas durante una carrera en Kempton.

Kalif Du Berlais falleció después de participar en el Grado Dos Coral Silviniaco Conti Chase. (Imagen: )

El establo de Paul Nicholls quedó devastado tras la trágica pérdida de su preciado corredor Kalif Du Berlais después de una caída en Kempton el sábado.

El niño de seis años, copropiedad del icónico ex entrenador del Manchester United, Sir Alex Ferguson, estaba compitiendo en el Grado Dos Coral Silviniaco Conti Chase cuando se separó del jockey Harry Cobden cuando se acercaba a las etapas finales de la carrera.

Desde entonces, la transmisión de ITV Racing ha confirmado que el caballo ha muerto. Su pérdida marca la segunda muerte de la tarde, luego de la muerte anterior de Wertpol durante una carrera de obstáculos juvenil en el mismo lugar.

En un comunicado, ITV Racing dijo: “Nos entristece profundamente informar la pérdida de Wertpol y Kalif Du Berlais.

“En ambos casos, los caballos fueron atendidos inmediatamente por equipos veterinarios expertos después de sufrir lesiones durante sus respectivas carreras, pero lamentablemente no pudieron salvarse.

«Nuestras más sinceras condolencias y pensamientos están con sus conexiones durante este momento difícil».

Los seguidores expresaron su tristeza en X después de un día desgarrador para el deporte.

Un partidario dijo: “Habiendo visto dos muertes en el mismo día y perdiendo rápidamente el amor por las carreras de saltos”.

Un segundo dijo: «En general, es un día horrible para las carreras».

Un tercero añadió: «Mi más sentido pésame a todos los contactos de Wertpol. Un caballo hermoso y talentoso sufre un terrible accidente».

Otro comentó: “Lo que comenzó como un gran día terminó con la pérdida de Wertpol y Kalif Du Berlais.

«Soy un gran defensor de las carreras y de la temporada de caza nacional, pero incidentes como este realmente te dejan con una sensación de revuelto en el estómago. QEPD».

Kalif Du Berlais había competido en once carreras durante su carrera y logró seis victorias, incluidas victorias en Maghull Novices’ Chase y Adonis Juvenile Hurdle.

El caballo también capturó el Adonis Juvenile Hurdle Grado 2 en febrero de 2024 y siguió con una impresionante victoria en Cheltenham el día de Año Nuevo de 2025.

Hart of the South Racing compró Wertpol recién en octubre del año pasado, con el entrenador Harry Derham, trabajando con el jockey Paul O’Brien, llevando rápidamente al niño de tres años al éxito en una carrera de obstáculos juvenil en Taunton el 30 de diciembre.