Día inaugural de ‘Primate’, ‘Avatar 3’ sigue siendo el número 1

“Avatar: Fire and Ash” continuó su reinado de dominio en taquilla, aterrizando en la cima de las listas nacionales por cuarto viernes consecutivo.

La tercera entrega de “Avatar”, que recientemente cruzó mil millones de dólares en la taquilla mundial, se llevó a casa 5 millones de dólares a nivel nacional el viernes. Se espera que la epopeya de ciencia ficción recaude otros 20 millones de dólares el domingo.

En segundo lugar quedó la característica de criaturas de Paramount “Primate«, que debutó con 4,5 millones de dólares el viernes en 2.964 salas de América del Norte. Protagonizada por Johnny Sequoyah, Jess Alexander, Troy Kotsur y Victoria Wyant, la película de terror sigue a un grupo de adolescentes cuya escapada a la isla se ve trastocada cuando el querido chimpancé mascota de la familia, Ben, se convierte en una rabiosa máquina de matar. La película, que tiene un presupuesto de producción de 21 millones de dólares, se espera que recaude 11 millones de dólares a nivel nacional el domingo.

<br />

El tercer lugar fue para el thriller de supervivencia de Lionsgate “Greenland 2: Migration”. Protagonizada por Gerard Butler, Morena Baccarin y Roman Griffin Davis, la película recaudó 3,2 millones de dólares en su estreno el viernes. La secuela llega aproximadamente seis años después del original y sigue a una familia que busca un nuevo hogar en Groenlandia después de que el impacto de un cometa destruyera la mayor parte de la Tierra. La película debería alcanzar los 8,5 millones de dólares el domingo.

Dos remanentes completaron el top cinco el viernes: el drama de ping pong de A24 “Marty Supreme” y el sinuoso thriller doméstico de Lionsgate “The Housemaid”. “Marty Supreme” obtuvo aproximadamente 2,2 millones de dólares a nivel nacional el viernes, una caída del 52% respecto a la semana pasada, y se proyecta que gane 7,9 millones de dólares el domingo. Su ingreso bruto interno debería superar los 70 millones de dólares al final del fin de semana. “The Housemaid” recaudó 3,3 millones de dólares el viernes. La película debería sumar 10,6 millones de dólares para el domingo, una disminución del 30% respecto a esta misma época la semana pasada, para un total bruto interno de 93,5 millones de dólares.