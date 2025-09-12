El jugador de los Miami Dolphins reacciona a la reunión solo de jugadores

En el NFLLas reuniones solo de jugadores generalmente ocurren después de una dura pérdida de la Semana 12 cuando un equipo con aspiraciones de playoffs de repente ve su temporada en peligro. O algo así.

Bueno, ese movimiento de pánico vino para el Miami Dolphins Después de una terrible pérdida de la Semana 1 ante el Colts de Indianápolis. Después del shellacking 33-8 que fue peor de lo que indicó el puntaje, los Dolphins celebraron una reunión solo de jugadores.

«Simplemente permanecer encerrado», el apoyador de los Dolphins Jordyn Brooks Dicho de la reunión. «Perdiendo la forma en que hicimos la Semana 1, puede ser desalentador. Afuera del ruido. La gente habla. Fans que hablan. La familia habla … solo asegurándose de que todos estén juntos».

La explicación de Brooks es perfectamente comprensible. Es realmente extraño que este equipo de los Dolphins que juró que hubo un cambio cultural en esta temporada baja, tuviera que celebrar una reunión como esta.

¿Se conectaría esto a los jugadores de los Miami Dolphins que no respetan al entrenador en jefe?

¿Todo esto tiene que ver con el liderazgo y los jugadores pensan sobre aquellos que dirigen el programa (ya sabes de quién estoy hablando)?

Esta semana, ex Jets de Nueva York El entrenador en jefe Rex Ryan fue muy crítico con el entrenador en jefe Mike McDaniel. Específicamente, dijo que el equipo juega sin corazón para él porque no lo respetan.

«¿De qué demonios está hablando? ¿Sabes, tal vez está en un nivel diferente, McGenius Guy, lo que sea que sea? Ryan dijo en «Get Up» de ESPN el lunes. «Pero de todos modos, su equipo no respeta a su entrenador. Juegan así. Son suaves, estoy contigo en eso. Cada parte de su equipo de fútbol. Tienen toneladas de talento en este equipo. No juegan con ninguna pasión».

Esto ocurre no mucho después de que los Dolphins intercambiaron un esquinero Ramsey de Jale. Ramsey fue al Pittsburgh Steelers Insinuados fuertemente que los jugadores en Miami no piensan muy bien en McDaniel.

«Aprecio a los delfines y a ellos trabajando conmigo», Ramsey dijo. «No solo, ‘Oye, este equipo llamó y, ya sabes, te enviaremos aquí’. … Vamos a un equipo que podrá competir.

McDaniel probablemente sabe que está en el asiento caliente con los Miami Dolphins

Después de la debacle de la semana de apertura, McDaniel dijo que había humilde pastel servido en el vestuario del visitante en Indianápolis.

«Los muchachos dejaron que las campanas y los silbatos de la Semana 1 obtuvieran lo mejor de ellos, y recibieron una fuerte humildad», dijo McDaniel después del juego. «Somos un equipo joven que está haciendo algunos dolores de crecimiento. Eso es lo que es la NFL y lo que hace la NFL: a veces te enseña algunas lecciones difíciles».

Ok, Mike, pero en última instancia eres responsable de mucho de eso. Es posible que no haya reunido la lista (puede agradecer al gerente general Chris Grier por ese desastre), pero está a cargo de poner a todos en la misma página y tirar en la dirección correcta.

«No veo este trabajo sin presión», dijo McDaniel. «No veo derecho en este trabajo, pero creo que lo más importante es que me preocupe hacer mi trabajo. Creo que eso es lo que el equipo obtendrá de mí, seguro».