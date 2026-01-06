Los vikingos reciben una severa advertencia de Justin Jefferson en medio de la incertidumbre

El Vikingos de Minnesota sabía lo que tenían en Justin Jeffersonconvirtiéndolo en el de la NFL El receptor mejor pagado la misma temporada baja que dejaron ir Primos Kirk.

El movimiento se hizo en conjunto con la maximización de un prospecto de mariscal de campo de primera ronda, lo que resultó ser J.J. McCarthy.

Pero después de dos temporadas, McCarthy está detrás de donde los Vikings esperaban que estuviera. Los Vikings derrocharon en la agencia libre la temporada baja pasada, fortaleciendo una plantilla lista para ganar con 300 millones de dólares en nuevos contratos con la expectativa de un regreso a la postemporada en Minnesota.

Sin embargo, esta semana, los Vikings, terminando 9-8, limpiaron sus casilleros y verán los playoffs desde casa mientras la incertidumbre sobre el mariscal de campo persiste en toda la franquicia.

Después de perderse todo su año de novato por una lesión de menisco, McCarthy sufrió tres lesiones diferentes que lo mantuvieron fuera de siete juegos esta temporada. El jugador de 22 años necesita más tiempo concentrado, lanzando más intercepciones (11) que touchdowns (10) mientras juega en sólo 10 partidos esta temporada.

Pero el tiempo pasa volando en Minnesota, especialmente con Jefferson en la cima de su mejor momento y apenas logrando más de 1,000 yardas en un año malo.

Alec Lewis, del Athletic, evaluó la incómoda situación del mariscal de campo que enfrentan los Vikings esta temporada baja y advirtió al equipo que otra temporada perdida debido a deficiencias del mariscal de campo podría resultar costosa.

Vikings enfrentan una decisión masiva de QB que podría afectar la perspectiva de Justin Jefferson

Después de promediar un Récord de la NFL de 96,5 yardas recibidas por partido Durante sus primeras cinco temporadas, Jefferson anotó sólo un promedio de 61,6 yardas esta temporada. Eso fue producto de que McCarthy se perdió mucho tiempo al comienzo de la temporada y no tuvo un respaldo capaz detrás del joven mariscal de campo.

Se espera que los Vikings sean agresivos en la construcción de una mejor sala de quarterbacks que pueda poner en duda el papel de McCarthy la próxima temporada: el mal necesario para evitar alienar a Jefferson.

«Esperar que Jefferson acepte otra temporada como esta con tanta ineptitud ofensiva sería poco aconsejable. Esto es, en parte, lo que hace que las próximas decisiones sobre los mariscales de campo sean masivas». Lewis escribió.

Cada vez que Jefferson mostró frustración en el campo esta temporada fue pasto para que los medios alimentaran los rumores de intercambio. Si bien eso es sólo humo de los programas de entrevistas diarios, los Vikings se enfrentan al dilema de desperdiciar el mejor momento de Jefferson si no pueden resolver la situación del mariscal de campo.

“Minnesota no puede permitirse otro esperanzado situación de mariscal de campo que produce resultados similares. O’Connell y el gerente general Kwesi Adofo-Mensah necesitan ganar un partido de playoffs en su quinta temporada al mando es una cosa. «Jefferson, un competidor feroz, entrará en su séptima temporada con sólo dos apariciones en la ronda de comodines y cero victorias en postemporada», añadió Lewis.

El futuro de JJ McCarthy depende del mariscal de campo de los Vikings

Diana Russini del Athletic informó la semana pasada que los Vikings tienen “planes para explorar opciones establecidas a través del intercambio o la agencia libre para fortalecer su espacio de mariscal de campo”.

Corroborando el informe de Russini, Lewis añadió que «poco está fuera de la mesa en términos de cuán agresivos serán los Vikings, según múltiples fuentes del equipo y de la liga».

El futuro de McCarthy está en duda. Si los Vikings encuentran un mariscal de campo titular establecido, un nivel como Mac Jones, Kyler Murray o Tua Tagovailoa – sería difícil negarles el trabajo directamente sobre McCarthy, quien todavía está en su infancia cuando se trata de quarterback en el NFL.

Esconder a McCarthy como suplente durante más de un año tampoco lo beneficiaría, lo que hace que la posibilidad de su salida mediante intercambio también sea razonable.

«El papel de McCarthy dependerá de qué más esté disponible, así como de su crecimiento fuera de temporada en las áreas físicas, mentales y emocionales relevantes que él mismo citó el domingo por la noche», añadió Lewis.