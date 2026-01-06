Ole Gunnar Solskjaer visto mientras el ícono del Man United mantiene conversaciones sobre un regreso impresionante

El Manchester United ha iniciado conversaciones con Ole Gunnar Solskjaer sobre la posibilidad de su regreso a Old Trafford de forma espectacular tras el despido de Ruben Amorim.

Ole Gunnar Solskjær sonríe cuando se le vincula con un regreso al banquillo del Manchester United (Imagen: mancpicss66)

Ole Gunnar Solskjaer es un fuerte candidato para regresar al Manchester United de forma interina hasta el final de la temporada después de haber sido fotografiado hoy en Cheshire.

Solskjaer fue despedido en noviembre de 2021 después de casi tres años en el cargo. El exdelantero reemplazó a José Mourinho como entrenador en jefe interino a finales de 2018, antes de ser nombrado permanentemente para el cargo en 2019.

El United está buscando un entrenador en jefe temporal después de decidir el lunes despedir a Rubén Amorim. Además de Solskjaer, Las noticias de la noche de Manchester Se entiende que Ruud van Nistelrooy y Carrick también han sido contactados para hacerse cargo hasta final de temporada

También se están considerando a Michael Carrick y Ruud van Nistelrooy, que jugó cuatro partidos como entrenador interino la temporada pasada antes de la llegada de Amorim. Sin embargo, Las noticias de la noche de Manchester Se entiende que Solskjaer y Carrick han sido contactados para hacerse cargo hasta final de temporada.

Solskjaer dejó Besiktas en agosto después de que el equipo turco quedara eliminado de la Conference League. También está claro que el noruego es ahora un fuerte candidato para regresar a Old Trafford.

El hombre de 52 años fue fotografiado hoy en una tienda Waitrose en Wilmslow, Cheshire, cerca de su casa en la zona. Se espera que Solskjaer, que fue compañero de Darren Fletcher como jugador, se haga cargo del United hasta el final de la temporada.

Ole Gunnar Solskjaer fue visto hoy en Cheshire (Imagen: mancpicss66)

Solskjaer se perfila como el principal candidato tras dejar claro que está desesperado por volver al club. Durante su etapa anterior como entrenador del club, Solskjaer logró resultados consecutivos en la máxima categoría de la Premier League (el primero del club desde Sir Alex Ferguson) y llegó a la final de la Europa League, perdiendo ante el Villarreal.

También los llevó a terminar en segundo lugar en 2021, algo que solo él y Mourinho lograron desde que Ferguson se retiró en 2013. Durante sus días como jugador, el ex técnico del Cardiff City jugó más de 200 apariciones, ganando seis títulos de la Premier League y el famoso triplete en 1999.

Se entiende que el United está buscando una solución provisional hasta el final de la temporada antes de encontrar un entrenador en jefe permanente para la temporada 2026/2027. Fletcher se hará cargo del partido de la Premier League del miércoles por la noche contra el Burnley y del partido de la Copa FA del domingo contra el Brighton.