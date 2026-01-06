Estado actual de Firman Nugraha, víctima de la patada de Kung Fu del jugador del PS Putra Jaya en la Liga 4

VIVA – Competencia Liga 4 está en el centro de atención después del incidente patadas de kung fu ¿Qué hacen los jugadores de PS? Putra Jaya PasuruanHilmi Gimnastiar contra los jugadores Perseta 1970 Tulungagungdijo Nugraha.

La dirección de Perseta confirmó que Firman sufrió heridas graves tras el incidente. Los resultados del examen médico mostraron que la lesión no fue un simple impacto, sino que había grietas en las costillas de la víctima.

El entrenador del Perseta 1970 Tulungagung, Rudi Iswahyudi, explicó que el incidente comenzó cuando Firman se encontraba envuelto en un duelo por el balón. En esta situación, Firman recibió una fuerte patada en el pecho que le provocó inmediatamente tirado en el campo en el minuto 72.



El equipo médico y los responsables evacuaron al jugador del Perseta 1970, Firman Nugraha.

«Firman recibió una fuerte patada en el pecho. Después del incidente sufrió un ataque y tuvo que ser atendido en una ambulancia», dijo Rudi el martes 6 de enero de 2026.

Este incidente generó tensión en el campo y generó preocupación entre el cuerpo técnico y los directivos de Perseta. De inmediato el equipo médico brindó tratamiento en el costado del campo para que el estado del jugador se mantuviera estable.

Aunque Firman recibió tratamiento inicial, no fue trasladado inmediatamente al hospital después del partido. Eligió someterse a una recuperación temporal con el equipo. Sin embargo, su estado físico empeoró varias horas después.

Por la noche, Firman se quejó ante los dirigentes del equipo de dificultad para respirar. Al darse cuenta de los riesgos que surgieron, la dirección inmediatamente tomó medidas rápidas para llevar al jugador a un centro médico para un examen más detenido.

Los resultados de las radiografías mostraron una grieta en la costilla inferior. Estos hallazgos colocan la lesión de Firman en la categoría grave y son riesgosas si no se tratan adecuadamente.

«Los resultados del examen de rayos X mostraron una grieta en la costilla inferior. Esta condición se clasifica como una lesión grave y de riesgo», dijo Rudi.



La cruel acción del jugador de Putra Jaya Pasuruan, Hilmi Gimnastiar, pateó a su oponente en el pecho

Basándose en estos resultados médicos, la dirección de Perseta decidió detener todas las actividades de Firman. El club asegura que el jugador se someterá a reposo absoluto hasta que el equipo médico lo declare totalmente recuperado.

Actualmente, Firman sigue bajo la supervisión del equipo médico. La dirección enfatizó que no correría ningún riesgo con respecto al estado del jugador, especialmente en medio de la intensa y reñida competencia en la Liga 4 de Java Oriental.