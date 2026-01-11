Los trabajadores de Sena (UBT) se sienten abandonados porque Uddhav no sale de Mumbai: Shinde







Viceministro Principal de Maharashtra Eknath Shinde El domingo afirmó que los trabajadores de Shiv Sena (UBT) en todo el estado se sienten abandonados porque el líder del partido, Uddhav Thackeray, ya no viaja fuera de Mumbai, informó el PTI.

En un mitin electoral previo a las elecciones de las corporaciones municipales del 15 de enero, Eknath Shinde alegó que el limitado alcance público de Uddhav Thackeray ha dejado a los cuadros del partido desmoralizados.

Dirigiéndose al Congreso y al antiguo gobierno de Maha Vikas Aghadi (MVA), Shinde dijo que el desarrollo en Chhatrapati Sambhajinagar se había retrasado debido a la corrupción, similar a lo que, según afirmó, había ocurrido en Mumbai.

El Shiv Sena, liderado por Shinde, está disputando 96 escaños en las elecciones municipales de Chhatrapati Sambhajinagar.

La crisis del agua se atribuye a regímenes anteriores

Shinde alegó que el problema de suministro de agua de la ciudad, pendiente desde hace mucho tiempo, seguía sin resolverse debido a la corrupción bajo el Congreso y más tarde el gobierno del MVA.

«La primera piedra para el proyecto de tubería de agua se colocó incluso antes de que se emitiera la orden de trabajo. Ahora el trabajo finalmente está en marcha y la ciudad tendrá agua dentro de dos meses. Como Ministro Principal, sancioné 822 millones de rupias para este proyecto», dijo, según el PTI.

Además, culpó a Shiv Sena (UBT) por la crisis del agua en la ciudad.

Ataque contra Hindutva y cambio de nombre de la ciudad

Shinde acusó a Shiv Sena (UBT) de abandonar la ideología Hindutva y criticó al partido por darle una boleta al ex alcalde Rashid Khan, quien se había opuesto al cambio de nombre de Aurangabad a Chhatrapati Sambhajinagar.

“Ésta es la primera elección después del cambio de nombre de la ciudad, pero Shiv Sena (UBT) ha presentado un líder que se opuso. La gente no debería apoyar a un partido que ahora se ha convertido en el partido de ‘Rashid Mamu’”, dijo, según el PTI.

Acusaciones sobre banderas paquistaníes

El Viceministro Principal también alegó que permitir banderas paquistaníes en las manifestaciones equivalía a una traición al Hindutva.

«Aquellos que permitieron banderas paquistaníes están engañando a la gente al usar una máscara falsa del Hindutva. Esas fuerzas deben mantenerse fuera de Chhatrapati Sambhajinagar», dijo Shinde, informó la agencia de noticias.

«Me arriesgué en 2022», dice Shinde

Shinde dijo que la familia Thackeray se siente incómoda cada vez que él viaja a Delhi o a su pueblo natal.

«Estamos disputando estas elecciones de forma independiente. Di un paso audaz en 2022 y derroqué al gobierno manteniéndome fiel a la ideología de Bal Thackeray», dijo, informó el PTI.

Las luchas personales condujeron a planes de bienestar

Al compartir una cuenta personal, Shinde dijo que su experiencia de pobreza y ver a su madre administrar el hogar con ingresos limitados inspiró la creación de Plan de bienestar para hermanas de niñas.

Desliza al líder de AIMIM

En un aparente ataque al jefe de AIMIM, Asaduddin Owaisi, Shinde dijo que aquellos que faltan el respeto a las deidades hindúes, se oponen a Vande Mataram y glorifican a Aurangzeb deben ser tratados con firmeza, informó la agencia de noticias.

(con entradas PTI)





