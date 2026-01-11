El gobierno de la ciudad de Semarang se compromete a fomentar las PYME respetuosas con el medio ambiente.

Semarang (ANTARA) – El gobierno de la ciudad de Semarang se compromete a continuar promoviendo el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) preservando al mismo tiempo el medio ambiente.

La alcaldesa de Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, dio el domingo en Semarang el ejemplo de la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales (IPAL) en la aldea de Mangut, aldea de Bandarharjo, distrito de Semarang Norte.

Kampung Mangut Bandarharjo es conocido como un centro de producción de mangut, una de las delicias culinarias características de la ciudad de Semarang, y los residentes llevan a cabo actividades de procesamiento de pescado todos los días.

Para anticipar el impacto de los desechos líquidos de producción, dijo, el gobierno de la ciudad de Semarang ha construido un IPAL común que sirve para procesar los desechos antes de descargarlos en los canales ambientales.

También se tomó el tiempo para inspeccionar y entablar un diálogo directo con los residentes de Mangut Village y los actores de las MIPYME de la zona.

Según él, la existencia de un IPAL es un elemento importante para que las actividades económicas de la comunidad vayan de la mano con los esfuerzos por mantener limpio el medio ambiente y preservar la salud de los residentes locales.

«Bandarharjo es un ejemplo de cómo una aldea temática puede convertirse en una fuerza económica para sus residentes. Sin embargo, este crecimiento debe ir acompañado de una buena gestión ambiental», afirmó.

Por eso, dijo, la instalación del IPAL está aquí para garantizar que la producción de mangut continúe sin contaminar el medio ambiente.

Sin olvidar, también agradeció la participación activa de la comunidad en la gestión conjunta del IPAL en Mangut Village.

Esto se debe a que el éxito de la infraestructura ambiental depende no sólo de su desarrollo físico, sino también de la conciencia y participación de los residentes en su mantenimiento y uso sustentable.

Agustina seguirá fomentando mejoras en la calidad de las aldeas temáticas, especialmente aquellas basadas en MIPYMES y delicias culinarias, completando instalaciones de apoyo como saneamiento, gestión de residuos y planificación ambiental.

«Esto está en línea con los esfuerzos para crear una ciudad de Semarang saludable, productiva y respetuosa con el medio ambiente», dijo.

