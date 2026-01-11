Demandado tras ser acusado de fraude, Adly Fairuz finalmente abre su voz

Jacarta – Autoridad legal Adly Fairuz habló sobre la demanda civil por incumplimiento de contrato por valor de 5 mil millones de IDR que surgió recientemente en el dominio público. El representante legal evaluó que la demanda no tenía una base jurídica sólida y en realidad contenía una serie de irregularidades graves.

Andy RH Gultom, del bufete de abogados Rajagultom-Lawfirm, destacó que la demanda por incumplimiento de contrato dirigida a su cliente tiene el potencial de ser un intento sistemático de dañar el buen nombre de Adly Fairuz. Desplázate para ver la información completa, ¡vamos!

«Esta demanda de 5.000 millones de rupias no refleja en absoluto los hechos legales reales. No hay base para el incumplimiento de contrato, no hay ningún elemento de fraude y no hay ninguna pérdida real que pueda probarse. Lo que se ve es un intento de liderar opiniones y ejercer presión inapropiada sobre nuestros clientes», dijo Andy, en su declaración, citada el domingo 11 de enero de 2026.

Andy explicó que desde el principio Adly Fairuz nunca tuvo intenciones maliciosas y mucho menos cometió fraude como se alega en la demanda. Dijo que el papel de su cliente sólo se limitaba a ayudar y mediar en la comunicación entre las partes.

«Nuestro cliente nunca recibió, controló o prometió fondos como se argumenta en la demanda. El hecho real es que nuestro cliente actuó de buena fe en un esfuerzo por ayudar a resolver el problema», continuó.

Según Andy, la posición jurídica de Adly Fairuz nunca estuvo directamente relacionada con el control o la gestión de los fondos que actualmente están en juego en la demanda por incumplimiento de contrato.

No sólo sobre el fondo de la demanda, el abogado también destacó la posición jurídica del demandante. Andy enfatizó que, según los documentos y hechos existentes, el demandante no tenía legitimación activa para presentar una demanda por incumplimiento de contrato.

«Esto es muy fundamental. Una persona no puede demandar por un objeto sobre el cual no tiene derechos. Incluso en la carta de acuerdo de devolución de dinero del 14 de abril de 2025, registrada ante notario, ni el demandante ni las otras partes enumeradas en ella tienen ningún derecho de propiedad sobre el dinero en disputa. Los argumentos de esta demanda contienen claramente contradicciones y son jurídicamente alucinatorios», concluyó.

Andy también reveló otros hechos que se consideraron cruciales. En el informe policial número: LP/B/2282/VI/2025/SPKT/POLRES METRO JAKARTA TIMUR/POLDA METRO JAYA de 20 de junio de 2025, el demandante figuraba como el representante legal de la parte denunciada, el Sr. Agung Wahyono, SE, quien en la demanda civil figura como coacusado I.