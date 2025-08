Los titanes corren en la pantalla completa con los aspectos destacados del campamento de entrenamiento

Entrando en su tercer año en el equipo, esto Titanes de Tennessee El corredor está buscando su temporada de ruptura. Después de jugar solo 12 juegos el año pasado, Tony Pollard Recogió la holgura como RB1.

Pollard ahora tiene tres temporadas consecutivas de más de 1,000 yardas. Puede que no sea el más emocionante o del que se habló en la liga, pero sabe cómo hacer el trabajo. Si su contraparte sigue siendo saludable, no hay razón para que el jugador de 24 años no pueda tener una temporada de ruptura.

Titans Insiders vigilando a Tyjae Spears

Tyjae Spears El número 81 de los Titanes en 2023. Promedió 4.5 yardas por acarreo en su temporada de novato, terminando con 100 acarreos para 453 yardas. Mientras jugó en cinco juegos menos la temporada pasada, pudo duplicar su cantidad de touchdowns.

El primero Dallas Cowboys El corredor ha jugado constantemente más de 15 juegos por temporada. Si Pollard cayera con una lesión, la profundidad de los Titanes RB se basa en que las lanzas se mantienen saludables.

#Titans RB Tyjae Spears continúa teniendo un increíble campo de entrenamiento, según todas las cuentas. Sería enorme para la ofensiva si Spears está saludable y él mismo esta temporada. pic.twitter.com/x3r7sbmf6r – Justin M (@justinm_nfl) 3 de agosto de 2025

Justin M, Autor de Titans of the Southes uno de los muchos que informa sobre Spears Incredible Performance en el campamento. El graduado de Tulane se encuentra 5’11 ”195 libras. Es mucho más pequeño que el liderazgo de 6 ‘209 libras, sin embargo, su explosividad está fuera de las listas.

Ambas temporadas de Spears también lo han visto usarse en el juego aéreo. Tiene dos carreras que reciben touchdowns en 82 recepciones. En un tamaño de muestra más pequeño el año pasado, fue atacado 35 veces, la mitad del número que tenía en 2023.

Camisa Llegar a Down afectará drásticamente sus actuaciones. Si Brian Callahan descubre cómo usar Spears y Pollard, podrían convertirse en uno de los dúos RB más respetados de la liga. Hasta ahora, los Titanes HC han sido menos que satisfecho con la ofensiva.

Tyjae Spears habla sobre su explosividad

Hace solo unos días, reportero de los titanes, John GlennonPublicó una entrevista con Spears. El corredor hizo preguntas de los medios de comunicación después de la práctica, ya que les dio a los fanáticos de los Titanes mucho en qué pensar.

Tyjae Spears sobre por qué ha parecido más explosivo temprano en el campamento: pic.twitter.com/azipj9phel – John Glennon (@glennonsports) 29 de julio de 2025

«Dejé de preocuparme por todos los demás y comencé a preocuparme por mí mismo», Spears dijo. «Simplemente cálmate y concéntrate en las cosas que puedes hacer y las cosas que puedes controlar».

Continuó: «Una vez que te concentras en las cosas que puedes controlar, todo lo demás, no voy a decir que todo será controlable, pero todo lo demás comenzará a disminuir».

Las conmociones cerebrales fueron una de las muchas lesiones que Spears tuvo que trabajar durante la temporada pasada. Aparte de las lesiones en la cabezaSe ocupó de los problemas de tobillo y isquiotibiales. De vuelta en Tulane, se rompió su ACL dos veces. Con una lágrima de LCA en 2015 y la otra en 2020, a los Titanes les encantaría ver un sano de lanzas en 2025.

Tyjae Spears #Titans Historial de lesiones fascinantes ACL desgarrada en 2015 (lado desconocido) ACL derecha desgarrada en 2020 + menisco ¿Fue la lesión de 2015 la misma que el 2020? ¿Qué elección de injerto se usó para cada (cadáver, quad, rotulario)? El propio Spears confirmó el año pasado en The Combine … pic.twitter.com/85rqelmm6a – Jesse Morse, MD (@drjessemorse) 27 de febrero de 2024

El año pasado, Dr. Jesse Morse, MD Desglosó todas las heridas de lanzas. El médico de medicina deportiva tenía un publicación fascinante En todo lo que el corredor ha soportado a lo largo de su carrera.

Uno de los principales destacados del campamento de entrenamiento de Ward llegó el 1 de agosto cuando Ward arrojó una bomba a él en la zona final. Es seguro decir que nadie ha impresionado tanto como lanza este campamento, con su salud el único factor X.