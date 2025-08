Texas terminó las tarifas de matrícula en el estado para los inmigrantes sin documentos. Los estudiantes sienten todo el impacto.

«El mensaje es fuerte y claro: es lo suficientemente bueno como para elegir verduras o habitaciones de hotel limpias, pero no para ir a la universidad».

Hasta junio, Texas era uno de los mejores estados del país cuando se trataba de ofrecer tasas de matrícula a los estudiantes sin documentos. Pero después de que el Ministerio de Justicia presentó una demanda contra el estado, los funcionarios terminaron en silencio la política.

La demanda afirmó que Texas ha violado una ley federal de 1996 que prohíbe a los no perseguidores recibir a los estudiantes en las tasas de matrícula basadas en la residencia, a menos que esos beneficios también se extiendan a todos los poder de los ciudadanos estadounidenses donde viven. En lugar de luchar contra el caso judicial, los funcionarios de Texas capitularon casi de inmediato. «Solo deliberaron durante 30 minutos y luego se establecieron», dijo Abraham Espinosa, director de acceso a la educación superior en Fiel Houston, una organización de inmigrantes y derechos civiles en Texas con programas que apoyan a los estudiantes sin documentos.

La política, originalmente adoptada en 2001 como el proyecto de ley de la Cámara de Representantes 1403, había permitido a los estudiantes sin documentos que vivían en Texas permitidos y graduados de una escuela secundaria en Texas para pagar las tarifas de matrícula en colegios y universidades públicas. Conocida informalmente como la Ley de Sueño de Texas, abrió las puertas para la educación superior para decenas de miles de jóvenes que crecieron en el estado pero fueron excluidos de la ayuda financiera federal y la mayoría de las ferias comerciales.

La reversión repentina se produjo después de varios intentos del poder legislativo de Texas para retirar los proyectos de ley. «Los empleados de Fiel han sido cada sesión en el Capitolio desde 2011 y luchando para proteger las tasas de matrícula en el estado», dijo Espinosa. «Lo derrotamos nuevamente este año. Pero dos días después estábamos cegados». Ahora la bandeja de entrada de Espinosa está llena de mensajes de estudiantes sin documentos y familias que preguntan: ¿Qué significa esto para mí?

Los estudiantes sin documentos y beneficiarios de DACA aún pueden solicitar ayuda estatal en Texas a través de la solicitud de ayuda financiera de Texas del estado, como la subvención de Texas, que, a diferencia de los préstamos, no tiene que reembolsarse. Pero Tasfa ya estaba limitado y pagaba un máximo de alrededor de $ 8,000 al año. Eso no es suficiente para cubrir las tasas de matrícula en el estado, y ahora que los estudiantes sin documentos tienen que pagar fuera del estado, ni siquiera se acercará. «Tasfa sigue siendo el mismo», dijo Espinosa. «La demanda solo se aplica a la falla de matrícula en el estado de HB 1403. Por lo que aún pueden recibir ayuda financiera técnicamente, pero aún tienen que pagar los costos». Esa distinción hace que la universidad sea casi inaccesible para muchos. «Ahora es aún más una carga financiera porque difícilmente cubrirá nada», dijo Espinosa. «Todavía tienen que encontrar ayuda, transferir o transferir sus horas de crédito en otro lugar. Pero reducir las horas de crédito influye en su idoneidad para la ayuda, porque para ser elegibles, deben registrarse en el tiempo completo. Así que aquí estamos ahora».

Los estudiantes ahora toman decisiones difíciles. Ximena, de 18 años, se graduó recientemente de una escuela secundaria en Houston y planeaba ir a la Universidad de Texas en Tyler. Una subvención del Programa de Honores, los profesores de apoyo y un departamento de química sólido hicieron la mejor opción. Pero con tarifas de matrícula de aproximadamente $ 9,000 por semestre antes de que se procesara la ayuda y el estado fuera del estado se amenazó. «Ni siquiera quería ver qué sería con las tasas de matrícula fuera del estado», dijo. «Ya era bastante alto cuando todavía me consideraban en el estado. Simplemente no quería saber qué cambiaría ese número».

En cambio, Ximena se matriculó en Houston Community College. El trabajo de crédito por examen que completó en la escuela secundaria ayudó a reducir su factura a $ 800, pero eso todavía es tres veces pagando a algunos estudiantes en el distrito. «Primero citaron $ 4,000», dijo. «Incluso ahora es mucho. Y lo que creo que es asequible puede ser algo que es solo impensable para otras familias».

Ximena llegó a los Estados Unidos en una visa de turista de secundaria para escapar de la violencia en su ciudad natal en México. «La mayoría de mis recuerdos, mi socialización, mi educación, que sucedió aquí», dijo. «Ya he hecho toda mi educación en Texas». Lo que más la golpeó, dijo, fue lo silencioso que ocurrió el cambio. «Podría ver un segmento de 10 segundos en las noticias», dijo. «Incluso los empleados de HCC no tenían fuentes ni información

Ella dice que la mayoría de sus colegas no están relacionados con el mismo estado de inmigración, pero aún sienten los efectos más amplios de la inestabilidad en la educación superior. «Veo personas en línea que tenían una escuela de ensueño y han recibido un número considerable de ayuda, y ahora están siendo retiradas o retiradas o retrasadas. Algunos de ellos ni siquiera pueden registrarse», dijo Ximena. Ella todavía espera cambiar a la Universidad de Houston y especialización en Chemie.

Axel, de 25 años, está en su último año en la Universidad de St. Thomas en Texas. Llegó al estado desde San Luis Potosí, México, cuando tenía tres años y desde entonces vive en Houston. Es un receptor de DACA, lo que significa que tiene un permiso de trabajo y un número de Seguro Social, pero ninguna de la ayuda financiera federal a la que los ciudadanos tienen acceso. Estudia arte de estudio con un enfoque en fotografía y videografía. Pero los crecientes costos de las tasas de matrícula están en peligro de hacer su último año brevemente. «Siempre tuve que participar en lecciones de tiempo porque mi ayuda financiera nunca las cubre a todos», dijo. «Todavía pago cada semestre de $ 500 a $ 1,000 desde el bolsillo. A veces más».

Se describió a sí mismo entre la ayuda financiera que no va lo suficientemente lejos y los préstamos estudiantiles para los que no es elegible. «No puedo cerrar préstamos estudiantiles federales o privados a través de la escuela», dijo Axel. «Podría probar un préstamo personal de una empresa privada, pero son difíciles de aprobar y los montos son bajos. Incluso si obtengo uno, solo puede ayudar un poco».

Axel dijo que había llenado Tasfa con la ayuda de grupos locales como Fiel Houston y Café College, pero aún garabateado. «Cada vez que solicito, piden todo, ingresos, tamaño del hogar, cuánto tiempo he estado aquí. Pero incluso si recibo ayuda, nunca es suficiente», dijo. «Por lo general, tengo que ir a pedirle a la gente que pregunte o vea si alguien está al tanto de ferias adicionales».

Desde finales de julio no había tenido noticias de St. Thomas sobre cómo planeaban lidiar con el cambio. «No dijeron nada, sin mensaje, sin correo electrónico», dijo. «Vuelo un poco ciego. Estaba planeando ir a él hoy, pero siempre es estresante. Nunca sé cuál será la canción». Dijo que tendría que graduarse el próximo año, pero ahora no lo sabe con certeza. «Simplemente no sé si puedo volver», dijo. «Ahí es donde estoy».

Espinosa dijo que los efectos ya han llegado a toda su propia familia. Su hermana, que obtuvo una licenciatura, planeaba registrarse para la escuela de posgrado. «Pero ella se retiró cuando esto sucedió», dijo. «Miró los números y simplemente no creía que valiera la pena». Y para los estudiantes que acaban de comenzar, la nueva realidad puede significar que están dejando la escuela por completo. «Dejamos que los estudiantes dijeran que van a detenerse», dijo Espinosa. «Y eso es exactamente lo que el estado quiere».

Espinosa enfatizó que ser indocumentado es una infracción civil, no criminal. «No es ilegal estar aquí. Es solo que el sistema no permite que nuestra comunidad prospere», dijo. «El mensaje es fuerte y claro: es lo suficientemente bueno como para elegir verduras o habitaciones de hotel limpias, pero no para ir a la universidad».

«Se trata de quién creemos que merece tener éxito», dijo Espinosa. «Y en este momento el mensaje del estado es: no tú».

Lajward Zahra

Lajward Zahra es un estudiante de primer año en la Universidad de Rice, originario de El Paso, Texas, reportado sobre políticas y cultura públicas. Su trabajo ha sido visto en La revista de la ciudad» Informes de prismaY Chica musulmana.

