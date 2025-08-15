Los senderos deben estar disponibles para el propósito, están construidos







Los senderos, o la falta de ellos en particular, son el foco después de un accidente en Malabar Hill que reclamó la vida de un niño de 75 años. Mucho se ha destacado sobre las invasiones que han erosionado nuestro Pavimentos de Mumbai. En grandes extensiones, los senderos son inexistentes.

Este espacio de edición a menudo ha resaltado la apatía del pavimento. Con los pocos senderos que no están invadidos, la calidad de la superficie es cuestionable. Existe el peligro de caídas con el ondulante y ondulado mosaico.

A veces, los bolardos que se habían instalado han sido desenterrados, dejando un pequeño tocón en el que la gente puede tropezar o tropezar.

Luego, llegamos a escombros apilados en las esquinas en los senderos. Hay basura esparcida. Algunas partes del pavimento se comen debido a reurbanizaciónya que tienen que ser acordonados cuando el trabajo en edificios está en curso.

Para ser justos, el espacio de edición ha enfatizado que las personas en raras casos cuando es posible, siempre caminan por el sendero, ya que eso garantizará la seguridad vial. Dicho esto, necesitamos marcar la altura de muchos senderos.

Varios Mumbai Los pavimentos se construyen a una altura que hace que el trepante y salgan de un verdadero desafío. Esto es especialmente cierto para las personas mayores, uno de los datos demográficos más vulnerables del camino.

Una de las principales razones por las que rechazan los pavimentos es que no pueden entrar y salir de esas alturas. La mayoría de las veces, un pavimento tiene diferentes alturas.

Esto significa que las personas mayores están analizando la altura más baja posible a la que pueden ascender este pico de Monte Everest de un pavimento.

Debe haber un pensamiento profundo y visión mientras Construcción de senderos al otro lado de la ciudad. Si son tan altos como para ser inaccesibles, derrota el mismo propósito para el que fueron construidos.





Fuente