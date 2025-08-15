Dé la bienvenida por Puan, Prabowo llegó al edificio MPR/DPR para dar un discurso estatal

Yakarta, Viva – Presidente Prabowo Subianto llegó a la sesión anual MPR 2025 que se celebró en el edificio RPD/MPR RI, Central Yakarta, viernes 15 de agosto de 2025 de la mañana. Sin usar ropa tradicional, Prabowo en la ocasión llevaba un traje gris completo con una gorra.

Observaciones de Viva En la ubicación, Prabowo llegó a las 08.33 WIB. Al llegar al edificio DPR/MPR RI, el orador del Parlamento indonesio recibió Prabowo. Señora.Presidente del MPR indonesio, Ahmad Muzani y otros líderes. Al usar una kebaya roja y entrar en la sala anual con el presidente Prabowo Subianto.

El presidente Prabowo Subianto asiste a la sesión anual del MPR/DPR

Anteriormente, el jefe de la Oficina de Comunicación Presidencial, la Oficina de Comunicación Presidencial (PCO), Hasan Nasbi, le pidió al público que escuchara el discurso que pronunciará el presidente indonesio Prabowo Subianto.

La apelación está de acuerdo con el Circular (SE) Ministro de Secretario de Estado Número B-25/M/S/Tu.00.03/08/0825 sobre las pautas para el 80 aniversario de la independencia indonesia

«De conformidad con el 80 aniversario de la República de Indonesia, emitido por el Ministro de Estado el 12 de agosto de 2025, se aconseja a todos los niveles de la sociedad que sigan las transmisiones en vivo de los dos discursos», dijo Hasan en el edificio Kwarnas, Gambir, Jakarta Central, jueves 14 de agosto de 2025.

Hasan dijo que el gobierno proporcionaría transmisiones en vivo a través de la radio, la televisión, YouTube y otros.

El primer discurso estatal de Prabowo se llevará a cabo por la mañana alrededor de las 09.00 WIB será entregado por el presidente Prabowo frente a la Asamblea Consultiva (MPR) del pueblo.

«El discurso de la mañana de mañana, el presidente entregará los resultados del desempeño del gobierno que se ha estado funcionando durante casi 300 días o casi 10 meses», dijo.

Mientras que el segundo discurso estatal será pronunciado por Prabowo en la reunión plenaria de DPR alrededor de las 14.30 WIB mañana.

«En esa ocasión, el presidente entregará la introducción del borrador de APBN 2026», dijo.