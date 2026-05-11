Los rumores de intercambio de Ja Morant se forman después de que los Grizzlies consiguieran una elección intrigante

El futuro de Ja Morant sigue en el aire y el Grizzlies de Memphis Tenemos algunas decisiones importantes que tomar en los próximos meses.

Comienza en junio, con la NBA Borrador. Después de la lotería del domingo, los Grizzlies terminaron en una posición favorable, ganando la tercera selección general después de tener marca de 25-57 en 2025-2026.

Memphis estará en línea para enfrentarse a uno de los mejores prospectos entrantes en un draft que se considera ampliamente entre los cinco primeros.

Con los Grizzlies a punto de iniciar una reconstrucción completa, que incluiría la salida de Ja Morant, las fuentes de la liga están comenzando a cuestionar el compromiso de los Grizzlies de realizar la selección. Tal vez la selección ayude a los Grizzlies a iniciar un movimiento más grande, mientras reinician la era Morant.

Lo último sobre la tercera elección de los Grizzlies

«No pasó mucho tiempo para que un agente en Chicago me sugiriera que Memphis podría potencialmente buscar bajar del puesto número 3 como parte del acuerdo que envía a Morant». Jake Fischer de Stein Line escribió.

«Pero considero que tal escenario es casi con seguridad demasiado drástico. En todo caso, el presidente de los Grizzlies, Zach Kleiman, tiene un historial de cambios y/o en el draft. No olviden que lo hizo en junio pasado, intercambiando selecciones con Portland para poder seleccionar a Cedric Coward en el puesto número 11 en general».

¿Los Grizzlies retendrán a Ja Morant?

La temporada 2025-2026 de la NBA estuvo plagada de innumerables rumores sobre la posición de Morant con los Grizzlies. Cuando el base veterano hizo públicas sus frustraciones con respecto al cuerpo técnico desde el principio, parecía que Morant agradecería un cambio de escenario.

Sin embargo, cuando Morant hablara públicamente, dejaría claro que está comprometido con los Memphis Grizzlies.

En cuanto al equipo, se rumoreaba que estaban comprando a Morant antes de la fecha límite de cambios de 2026. La falta de interés por el veterano jugador de alto nivel era evidente.

Morant ha tenido problemas fuera de la cancha en el pasado. También tiene una etiqueta propensa a sufrir lesiones y parecía retrocedido cuando estaba sano en 2025-2026. Para las próximas dos temporadas, Morant tiene garantizados más de 42 millones de dólares en salario cada año. Si los Grizzlies quieren seguir adelante, tendrán que recompensar a un pretendiente por aceptar ese tipo de salario.

Por supuesto, los equipos rivales querrán la tercera elección. No hay ningún daño en intentar conseguirlo mientras se desarrolla el proceso previo al borrador. Pueden suceder muchas cosas durante las próximas semanas, pero parece que los Grizzlies aún no se están volviendo demasiado activos en el mercado comercial.