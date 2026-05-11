Los sindicatos de Long Island Rail Road y la MTA siguen divididos sobre los salarios futuros a medida que se acerca la fecha límite de huelga del sábado

NUEVA YORK (WABC) — Falta menos de una semana para que cientos de trabajadores del LIRR digan que irán a la huelga, a menos que reciban una nueva oferta de contrato que consideren aceptable.

Las negociaciones se reanudan el lunes y los usuarios del LIRR dicen que están conscientes de la posible huelga y de cómo podría afectar su viaje la próxima semana.

Los trabajadores del LIRR y la MTA han estado discutiendo el contrato. Si no hay acuerdo, los trabajadores planean hacer una huelga el sábado.

El sábado se celebró una manifestación en Massapequa.

Los trabajadores de la MTA y LIRR no están de acuerdo en lo que respecta a los aumentos. Los funcionarios de la MTA dicen que si les dan a los trabajadores del LIRR lo que piden, las tarifas podrían aumentar hasta en un 8%.

Pero los líderes sindicales dicen que eso no es cierto e insisten en que están presionando por un salario justo.

Hasta ahora, la MTA dice que ambas partes han acordado aumentos retroactivos. Pero el punto conflictivo sigue siendo 2026: el sindicato pide un aumento del 5%, mientras que la MTA ofrece un 3% a menos que haya concesiones.

Los funcionarios de la MTA dicen que para cubrir cualquier costo adicional, es posible que tengan que recortar el servicio, reducir empleos o aumentar las tarifas.

Eyewitness News habló con los usuarios del LIRR sobre cómo una huelga podría afectarlos. Dicen que los billetes ya son caros.

«Quieren que sus salarios se correspondan con el costo de vida y el costo de los bienes aumente. No dicen que deban vincularlo al índice de precios al consumidor», dijo Shaaya Ellis, un usuario del LIRR.

«Necesitamos una solución más sostenible para que el gobierno financie la MTA para que la carga no recaiga sobre los viajeros. No podemos tener un sistema de transporte en el que la mayor parte de la carga de los precios y la financiación recaiga sobre los pagadores de billetes. No es sostenible y no es así como lo hacen otros sistemas de transporte avanzados en todo el mundo», dijo Deana Davoudiasl, una usuaria del LIRR.

Si se produce una huelga el sábado 16 de mayo, los funcionarios de la MTA dicen que cuentan con un plan de contingencia, que incluye autobuses lanzadera para los pasajeros del LIRR.

———-

* Reciba noticias de testigos presenciales

* Síguenos en YouTube

* Más noticias locales

* Envíanos un consejo de noticias

* Descargue la aplicación abc7NY para recibir alertas de noticias de última hora

Envíe un consejo o una idea para una historia a Eyewitness News

¿Tiene algún consejo sobre noticias de última hora o una idea para una historia que deberíamos cubrir? Envíelo a Eyewitness News utilizando el siguiente formulario. Si adjunta un video o una foto, se aplican los términos de uso.