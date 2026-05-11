Kino Lorber adquiere los derechos norteamericanos del documental de Sundance ‘Soul Patrol’

Kino Lorber ha adquirido el documental de Sundance “Soul Patrol”.

El documental, que se estrenó a principios de este año durante el festival de cine, está basado en las memorias más vendidas de Ed Emanuel. Dirigida por JM Harper, la película fue una selección oficial en el True/False Film Festival, Full Frame Documentary Film Festival, DC/DOX, y recientemente recibió el máximo premio de documental en el Festival de Cine de Sarasota. Kino Lorber está planeando un estreno en cines para la temporada de premios este otoño, seguido de un lanzamiento en video digital, educativo y casero.

A través de películas en Super 8, imágenes de archivo y cabezas parlantes, “Soul Patrol” no sólo reúne a algunos miembros del primer equipo negro de operaciones especiales de la guerra de Vietnam mientras cuentan su historia; examina cómo fue para estos “hermanos del alma” estar librando una de las guerras más importantes de la historia. El documental también analiza cómo a pesar de esta reunión, el trauma de la guerra todavía existe para Emmanuel y su equipo. La historia es un ajuste de cuentas: un retrato íntimo de la supervivencia, la memoria y el coste duradero de la guerra para quienes deben luchar en ella.

Harper dijo: «Hacer ‘Soul Patrol’ ha sido uno de los grandes honores de mi vida. Ed Emanuel nos confió una historia que él y estos soldados han llevado en silencio durante medio siglo, y nuestra esperanza siempre ha sido que la película pudiera ayudar a restaurar su lugar en la historia. Kino Lorber ha defendido durante mucho tiempo películas que preservan la memoria, desafían a los espectadores y amplían el registro cultural, por lo que esta asociación parece especialmente significativa». Y añadió: «Estamos entusiasmados de que ‘Soul Patrol’ llegue a una audiencia más amplia y de que esta extraordinaria historia, largamente ignorada, se vea en los cines».

Lisa Schwartz, directora de distribución e ingresos de Kino Lorber, dijo: «‘Soul Patrol’ se quedó conmigo mucho después de su estreno en Sundance a principios de este año». Ella dijo: «Era increíble que la historia de este increíble grupo de veteranos no se hubiera contado hace mucho tiempo, y supe de inmediato que necesitábamos ser parte de esta película. Con impresionantes imágenes de archivo, un estilo cinematográfico impresionante y momentos emocionales honestos, Soul Patrol es un documental esencial que rinde homenaje a un grupo de hombres cuyo reconocimiento se debió hace mucho tiempo. Estamos agradecidos a Ed Emanuel por compartir su historia y a JM Harper por su excepcional trabajo y talento al darle vida. No podríamos estar más orgullosos llevar esta película al público norteamericano”.

“Soul Patrol” es una presentación de Wavelength e Impact Partners de Park Pictures, Gestalt Picture

Co. producción, en asociación con Mass Appeal y Concordia Fellowship. La película está producida por Sam Bisbee, Danielle Massie, Harper, Nasir Jones y Peter Bittenbender y el productor ejecutivo es Ed.

Emanuel, Joe Plummer, Jenifer Westphal, Stacey Reiss, Lance Acord, Jackie Kelman Bisbee, Cody

Ryder, Wendy Neu, Jenny Raskin, Kelsey Koenig, Lauren y John Driscoll, Geralyn White

Dreyfous, Davis Guggenheim, Rahdi Taylor, Andrew Gertler, Max Allman, Ted Haddock y Nina

y David Fialkow.

El acuerdo para Soul Patrol fue negociado por Karoliina Dwyer, vicepresidenta de adquisiciones de Kino Lorber, y CAA y Submarine en nombre de los realizadores.

“Soul Patrol” marca la segunda adquisición de Kino Lorber en el Festival de Cine de Sundance de este año, después de “Filipiñana” de Rafael Manuel, y marca el último paso en un ajetreado 2026 para la distribuidora independiente, cuyo documental “Mr. Nobody Against Putin” ganó recientemente el Premio de la Academia a la Mejor Película Documental.