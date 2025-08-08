A los netizen le gustaba la pareja cambiante, Gisella Anastasia dijo que no se sentía perturbado

VIVA – Cantante y actriz Gisella Anastasia De vuelta en el centro de atención de los internautas. Fue acusado de socios a menudo cambiantes, incluso los comentarios de algunos ciudadanos para asociar su vida personal con la princesa, Gempita Nora Marten.

En la actualidad, Gisel está en una relación con el actor Cinta Brian. La noticia surgió después de que los dos fueron vistos juntos asistiendo a la boda de Luna Maya y Maxime Bouttier en Bali. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

Respondiendo a las acusaciones que circulan, Gading, la ex esposa de Marten, decidió mantener la calma. Afirmó que los comentarios inclinados no interfirieron con su vida.

«Gempi lloró en la esquina mientras su madre estaba saliendo así (los internautas dijeron), pero debido a que sabemos cuál es nuestro valor, sabemos cómo nuestra situación realmente no perturbaba lo que», dijo Gisella Anastasia, citada de Instagram @OfficialTrans7 el viernes 8 de agosto de 2025.

Gisel también compartió la reacción de Gempi cuando descubrió los comentarios de los ciudadanos que lo acorralaron.

«¿Qué diablos es que no lloro en la esquina de las personas que estoy feliz de comer carbonara de espaguetra y papá en casa? Estoy bien, mamá va a Bali por invitación», dijo Gempi.

«Significa que entiende así», agregó Gisel.

Para Gisel, la madura y la comprensión de Gempi es una fuente de entusiasmo para ella. Al escuchar la respuesta de la princesa, se alentó a Gisel a continuar mejorando.

«Así que es como si algo me haga hacer así eso que me emociona aún más si quiero tomar un buen ejemplo todos los días, quiero ser una mejor persona, quiero demostrar que para poder ser una madre que ejemplifica cosas buenas», dijo.