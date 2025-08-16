Los primeros juegos de robot humanoide del mundo comienzan en China







Los juegos de robot humanoide del primer mundo comenzaron el viernes en Beijing Con más de 500 androides que se alternan entre caídas y vislumbres de potencia real, ya que compiten en eventos desde los obstáculos de 100 metros hasta Kung Fu. Cientos de equipos de robótica de 16 países buscan oro en el oval de patinaje de velocidad nacional de la capital china, construido para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022. Los eventos incluyen deportes tradicionales, así como tareas prácticas como la limpieza.

Los robots compiten en un partido de fútbol 3×3

En uno de los primeros eventos (fútbol de cinco al lado), 10 robots del tamaño de los niños de siete años se barajaban alrededor del campo, a menudo atascados en un scrum o cayendo sobre en masa. Sin embargo, en una carrera de 1500 metros, el humanoide del campeón nacional Unitree pisoteó a lo largo de la pista con un impresionante clip, superando fácilmente a los rivales. El más rápido robot Terminado en 6 min 29.37 segundos, muy lejos del récord mundial de hombres humanos de 3: 26.00. Un corredor mecánico se extendió directamente a un operador humano. El robot permaneció de pie mientras el humano fue golpeado, aunque no lesionado.

Los Juegos Robot Humanoide Mundiales de 2025 son los primeros en centrarse específicamente en los robots que se parecen a los cuerpos humanos.

Dos robots pelean en un evento de estilo de combate gratis



500

Número aproximado de robots que participan

