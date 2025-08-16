Antam Products se caza los fines de semana

Yakarta, Viva – Precio que no es Producción de PT Aneka Tambang TBK (Antigüedad) Con un precio de RP 1,896,000 por gramo en el comercio actual. El precio cayó en Rp 13,000 por gramo en comparación con la negociación de ayer.

Citado de la unidad de datos de la unidad de procesamiento y purificación de Antam Mulia Mulia Mulia, sábado 16 de agosto de 2025, el precio de una recompra de oro o una recompra de oro se estableció en RP 1,742,000 por gramo. El precio también disminuyó en Rp 13,000 por gramo.

El precio del oro se basa en el tamaño, que es de cinco gramos vendidos para RP. 9,255 millones, 10 gramos de Rp. 18,455 millones, 25 gramos de Rp. 46,012 millones y 50 gramos de RP. 91,945 millones. Luego, 100 gramos de oro tiene un precio de RP. 183,812 millones, 250 gramos de RP. 459,265 millones y 500 gramos de oro Rp 918,320 millones.

Un empleado muestra el oro antam vendido en Pt Aneka Tambang (Antam) (Antam) (Ilustración fotográfica)

Además, para el Antam de tamaño de oro más pequeño y más grande que se vende hoy, que tiene 0.5 gramos con un precio de Rp 998 mil y 1,000 gramos por valor de RP 1.836.6 mil millones.

Para tener en cuenta, el precio de las ventas de barra de oro de Antam no incluye impuestos. De acuerdo con PMK No. 34/PMK.10/2017, transacción El precio de venta está sujeto a descuentos fiscales.

Barras de revestimiento de oro a PT Antam TBK con un valor nominal de más de RP 10 millones, sujeto a PPH 22 de 1.5 por ciento para los titulares de NPWP y el 3 por ciento para NPWP. PPH 22 para las transacciones de recompra se deduce directamente del valor total.

