El gobernador de Sumatra del Norte, Bobby Nasution, y el vicegobernador Surya escuchó el discurso del presidente en el marco del 80 aniversario de la República de Indonesia

VIVA – Gobernador de Sumatra del Norte (Sumatra del Norte) Nasución de Bobby Junto con el vicegobernador (Vicegobernador) Surya, escuchó el discurso estatal del presidente indonesio Prabowo Subianto, en el marco del 80 aniversario de la independencia de la República de Indonesia. El evento virtual se llevó a cabo en el edificio plenario DPRD North Sumatra, Jalan Imam Bonjol Medan, viernes (15/08/2025).

Leer también: RI 80 aniversario, KPI insta a la transmisión de la independencia de la televisión y la radiodecución



Photo Según el gobernador de Sumatra del Norte Bobby junto con el vicegobernador de Sumatra del Norte, Surya Bonjol, Medan, viernes (15/8/2025). También presente en la actividad, el presidente de la Sumatra North Sumatra Pkk TP Kahiyang Ayu, el personal experto de Sumatra TP PKK Titiek Sugiharti, el secretario provincial de Sumatra del Norte, ToGap Simangunsonong, y las clasificaciones de Sumatra Forkopimda de Sumatra del Norte.

Leer también: Cable de transmisión de aniversario de RI en Monas Digon Baling, vendió solo Rp900 mil



En su discurso, Prabowo discutió los logros de los presidentes anteriores y el programa lanzado por su gobierno.

Leer también: El gobernador de Sumatra del Norte, Bobby, la nasución junto con Forkopimda lideró la demolición de la discoteca de nidos de drogas



«Desde entonces, mis predecesores, el primer presidente de la República de Indonesia a la séptima presidente de la República de Indonesia, trabajaron duro para construir la nación indonesia. Trabajando para realizar una nación justa y próspera», dijo Prabowo.

El presidente Sukarno, dijo, como líder de la lucha por la formación del estado unitario de la República de Indonesia (NKRI), y logró mantener la integridad del territorio de la República de Indonesia. El presidente Sukarno también logró integrar a West Irian en la República de Indonesia.

Luego, el presidente Suharto llevó a cabo un desarrollo económico equitativo de Sabang a Merauke, logró realizar la autosuficiencia alimentaria, colocar los fundamentos de la industrialización económica y reducir la pobreza extrema.

El presidente Habibie introdujo la alta tecnología, y el mantenimiento de la estabilidad económica después de una crisis multidimensional en 1998. El presidente Abdurrahman Wahid mantiene la estabilidad de la nación, logró fortalecer la armonía entre las tribus, las religiones y las razas, de modo que la identidad de la nación indonesia como una nación compuesta en la armonía se formó fuerte y aguda.

El presidente Megawati, completó el proceso de recuperación económica debido a una crisis monetaria prolongada, resolvió miles de casos de compañías colapsadas debido a la crisis monetaria de 1998 y llevó a cabo las elecciones presidenciales directamente por primera vez, así como para fortalecer las instituciones estatales.

El presidente Susilo Bambang Yudhoyono supera la vulnerabilidad económica debido a la crisis financiera mundial de 2008, resolviendo con éxito el conflicto de Aceh y sentó una base sólida para el desarrollo económico justo, equitativo y planificado.

El presidente Joko Widodo construyó una variedad de infraestructura importante, el aumento de la conectividad entre los centros económicos, dirigido durante Pandemi Covid 19 para que Indonesia estuviera entre las más rápidas recuperadas del impacto de Pandemi, pionero en el desarrollo de la ciudad capital del estado del Archipelago y colocando la base de la estrategia de los recursos naturales de Indonesia.

«Todo mi presidente predecesor y el gobierno que lideran están tratando de realizar Indonesia, que está más cerca de los ideales de nuestra independencia, un país independiente, soberano y próspero», dijo.

Luego, Prabowo también reveló los logros de rendimiento durante su presidente durante 299 días. Como la implementación de la alimentación nutritiva gratuita (MBG), la construcción de escuelas de personas, renovando al menos 13,800 escuelas y 1.400 madrasas, y la cooperativa roja y blanca. Además, hasta el final de este año se distribuirán 288,000 pantallas inteligentes a las escuelas a áreas remotas, de modo que los niños en la aldea ya no se queden atrás y puedan seguir las lecciones de los mejores maestros que enseñan virtualmente.

Also present at the event was the Chairman of the North Sumatra DPRD Erni Ariyanti Sitorus and his staff, the Chairman of the North Sumatra PKK Team Kahiyang Ayu, North Sumatra PKK Expert Staff Titiek Sugiharti, North Sumatra Forkopimda, all friendly state conjunctions, BUMN and BUMD leaders, North Sumatra Regional Apparatus leaders, religious leaders, community leaders, mass organizaciones, veteranos y otras invitaciones.