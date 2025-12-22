Michael Douglas y Rob Reiner hablaron ‘mucho’ sobre las luchas de sus hijos

miguel douglas dice el y Rob Reiner a menudo estaban conectados por los problemas de sus hijos antes de que mataran al director de “Stand by Me”.

Como parte de CBS Especial “Rob Reiner – Escenas de una vida”Douglas dijo que lidiar con la adicción de su propio hijo, Cameron Douglas, lo ayudó a identificarse con Reiner y los problemas con su hijo, Nick.

«También tuve un hijo que había tenido problemas con las drogas. Me alegra poder decir que los superó y vivió una vida próspera», dijo Douglas. El dos veces ganador del Oscar añadió que él y Reiner «hablarían mucho sobre eso y sobre lo que puedes hacer como padre y lo que no puedes hacer».

Reiner y su esposa, Michele Singer, fueron encontrado muerto a puñaladas en su casa el 14 de diciembre. Su hijo, Nick, fue arrestado horas después y, el martes por la tarde, fue acusado de dos cargos de asesinato en la muerte de sus padres. La policía de Los Ángeles dijo más tarde en un comunicado: «Nick Reiner, el hijo de 32 años de Robert y Michele Reiner, fue responsable de sus muertes».

Douglas calificó la muerte de Reiner como una «terrible tragedia» y luego agregó: «Sabiendo todo lo que sucede detrás de escena, este fue un hombre que siempre dio lo mejor de sí mismo».

Reiner y Douglas colaboraron en el drama político de 1995 “The American President” y en el romance de 2014 “And So It Goes”.

El hijo de Douglas salió de prisión en 2016 después de cumplir aproximadamente siete años de prisión por cargos relacionados con drogas.

El especial de CBS también incluyó entrevistas con Jerry O’Connell, Kathy Bates, Albert Brooks, Annette Bening y Mandy Patinkin.