La forma moderna de Gus Idris le da a Da’wah a todas las personas, incluidos los matones

Malang, Viva – Dai Young, Gus Idris Almarbawy da un toque predicar Lo que es único entre las personas en la región de Malang, Java Oriental. Es famoso y es una inspiración para muchos círculos exitosos en la predicación y negocio.

El cuidador de la Thoriqull Jannah Islamic Boardscle School afirmó querer construir espiritual economía Los residentes a su alrededor.

«Queremos que este pesantreno sea un lugar para que todos crezcan, no solo espiritualmente, sino también económica y socialmente», dijo Gus Idris, jueves 7 de agosto de 2025.

Gus Idris también administra el negocio de arroz y la cría de animales en el área donde vive. Como resultado, Gus Idris puede empoderar a los residentes locales.

«Esta granja era originalmente solo para las necesidades de la cocina de la cabaña. Pero Alhamdulillah, ahora podría ser una fuente de ingresos para los residentes también», explicó.

No solo eso, Gus Idris también tiene una cafetería moderna que es una sala de discusión, da’wah y empoderamiento juvenil.

«Los jóvenes necesitan espacio. Así que creamos un lugar que podría ser un puente entre Ngopi, Ngaji y una acción real», dijo.

También admitió que a menudo abrazaba matones y grupos marginales para regresar al camino del Islam, sin juzgar y con amor. De esa manera, muchos ex matones ahora participan activamente en actividades de Pesantren e incluso ayudan a administrar la Unidad de Negocios Gus Idris.



«Para mí, la predicación no es solo una charla en el púlpito. Pero, ¿cómo asistimos, vivimos con ellos y damos ejemplos tardíos», dijo Gus Idris?

Gus Idris dijo que logró combinar valores espirituales con el desarrollo de la economía creativa. En medio de los desafíos de los tiempos, Gus Idris afirmó ser capaz de demostrar que la religión y los negocios no son dos cosas que están separadas, pero pueden ir de la mano para crear bendiciones y progresos mutuos.

«Mientras su intención sea Lillahi Ta’ala, cada esfuerzo puede ser un campo de Da’wah», dijo Gus Idris.