Los Medias Rojas reciben una gran actualización de Alex Bregman de parte de Tigers Insider

A medida que se acerca el final de diciembre, no debería sorprender que el agente libre Alex Bregman aún no haya firmado. El Medias Rojas de Boston y el director de béisbol Craig Breslow esperan reunirse con su ex tercera base.

Bregman es cliente de Scott Boras, lo que significa que no tiene prisa por poner la pluma sobre el papel. la temporada pasada, Bregman no firmó con Boston hasta justo antes del entrenamiento de primavera en febrero. Claramente, Boston y otros equipos quisieran una respuesta mucho antes de eso este año.

Los equipos más vinculados a Bregman, junto con los Medias Rojas, son los Azulejos de Toronto, Cachorros de Chicago, Diamondbacks de Arizonay Tigres de Detroit. Esto último parece una posibilidad remota, pero una fuente de los Tigres reveló una actualización que involucraba a Detroit.

Un experto de los Detroit Tigers dice que todavía no están en la mezcla para Alex Bregman

Evan Petzold de la Prensa libre de Detroit informó que los Tigres aún no están en el sorteo de Bregman. ¿Por qué no todavía?

“Los Azulejos de Toronto, los Medias Rojas de Boston, los Cachorros de Chicago y Diamondbacks de Arizona Han estado activos en el sorteo de Bregman, pero los Tigres no han mostrado ningún movimiento nuevo, dijo a Free Press una persona con conocimiento de la situación bajo condición de anonimato porque no se les permite hablar públicamente. El interés de los Tigres sigue siendo tibio, como lo ha sido durante toda la temporada baja, faltando ocho semanas para el primer partido del entrenamiento de primavera”, escribió Petzold.

Tibio es el interés, por muy serio que sea. Petzold dijo que no descartemos a los Tigres todavía, y parecen estar esperando para ver qué sucede y cómo se desarrollan las cosas.

«Los Tigres parecen estar operando en modo de esperar y ver como parte de un enfoque oportunista en la agencia libre después de haber firmado ya a tres lanzadores para impulsar el bullpen: Kenley Jansen, Kyle Finnegan y Drew Anderson. Si el mercado de Bregman colapsa a mediados de enero, los Tigres podrían volver a entrar en la mezcla poniendo sobre la mesa la única oferta a largo plazo», escribió Petzold.

Hay preguntas sobre el futuro del bicampeón Tarik Skubal, ganador del premio Cy Young. Le queda un año de contrato y el futuro es cuestionable en la Ciudad del Motor. Detroit está en modo de ganar ahora, y agregar un bate como Bregman tiene sentido. Ryan Finklestein de Sólo Béisbol predijo que Bregman obtendría un contrato de cinco años y 155 millones de dólares.

En 2025, Bregman bateó .273/.360/.462 con 18 jonrones y 62 carreras impulsadas. Formó parte del equipo All-Star de la Liga Americana. Firmar con Detroit también reúne a Bregman con su ex manager en Houston, AJ Hinch.

¿Cuánto tiempo esperarán los Medias Rojas por Alex Bregman?

Breslow y los Medias Rojas tienen que tomar una decisión en términos de cuánto tiempo esperarán a que Bregman salga. Si deciden seguir adelante y apuntar a alguien en un intercambio, entonces, según Petzold, ahí es donde los Tigres podrían entrar en acción.

“Los Azulejos firman a Kyle Tucker y recontratan a Bo Bichette, los Medias Rojas cambian por Isaac Paredes o Brendan Donovan, los Cachorros se quedan con Matt Shaw o cambian a Eugenio Suárez, y los Diamondbacks se niegan a cambiar a Ketel Marte”, escribió Petzold.

Tienen que pasar muchas cosas para que Bregman termine en Detroit, pero todo es posible. Sin embargo, el interés de los Tigres parece más que tibio.