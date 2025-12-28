Billy Bob Thornton se desnuda mientras Cooper le propone matrimonio

ALERTA DE SPOILER: Esta publicación contiene spoilers del episodio 7 de la temporada 2 de “Landman”, “Forever Is an Instant”, que se estrenó el domingo 28 de diciembre en Paramount+.

Bueno, ¡el episodio de esta semana de “Landman” es oficialmente el más loco y cachondo hasta ahora! Claro, termina con una propuesta romántica, pero fue cualquier ¿Fan preparado mentalmente para esa primera escena? ¡Digamos que la camarera del servicio de habitaciones no fue la única persona que casi se escapa gritando! Prepárate mientras avanzamos en el episodio de esta semana.

Oh hombre, eso comienza con tommy (Billy Bob Thornton) tirarse pedos y mostrar una toma nítida de su, eh, ¿pequeño terrateniente? ¡Santo cielo!

¡Qué apertura tan caótica! Tommy ni siquiera sabía que estaba traumatizando a la empleada del hotel (Ana Ming Bostwick-Singer).

Tommy, ¿podrías tal vez darte la vuelta o encubrir más esta conversación? Es una distracción que estés a toda velocidad.

«¡No te jodas mi tortilla!» ¿Estoy alucinando con este episodio?

Gracias por esa última foto de un Tommy completamente erecto.

En general, ¡este es un episodio bastante cachondo de “Landman” desde el principio!

¡Rebecca (Kayla Wallace) está tan loca por Charlie (Guy Burnet)! Es impactante ver sus expresiones faciales amorosas.

«Estamos desayunando en el fondo del océano». Es útil que sea un galán, pero el monólogo de Charlie sobre la geología del área realmente destaca gracias a la escritura de Taylor Sheridan.

«Caminar salvajemente» parece demasiado estresante para alguien que no es jugador.

¡Oh, detectando una metáfora! Así como ella está “salvaje” buscando petróleo, Rebecca está “salvaje” al abrirle su corazón a Charlie.

Así que espera, Tommy. hizo ¿Tener sexo con una tortilla para enojar a Angela (Ali Larter)? ¡Dios!

Maldita sea, ¿quién sabía que Dale (James Jordan) hablaba tan bien?

Oh, no: ¿Boss (Mustafa Speaks) está hablando de retirarse pronto presagiando que va a morir?

¿TL (Sam Elliott) orinando en una serpiente? Claro, ¿por qué no?

Buen consejo de TL a Tommy durante el almuerzo. De todos modos, Tommy está molesto todo el tiempo… ¿por qué no detenerse y oler las rosas de vez en cuando?

Estoy convencido de que Angela y Ainsley (Michelle Randolph) están engañando a Cooper (Jacob Lofland) para que huela mal, y en realidad no es así. Lo dicen tan a menudo que algo extraño está en juego.

¿Cómo es posible que Nate (Colm Feore) haya adivinado que Rebecca y Charlie están saliendo? El nombre no es suficiente: ¿tiene un sexto sentido milagroso?

¿Ahora estamos hablando de anillos para el pene? ¡Vaya, este episodio!

¿Alguien más tenía miedo legítimo de que TL muriera durante el viaje en coche?

Ponerle el bigote a un hombre es un asunto sucio, Tommy.

Oh Señor, ¿qué es? de hecho ¿Está sucediendo en estos “campamentos de hombres”?

«Todo el lugar es una violación del lugar de trabajo». Buena decisión, Tommy.

«Puedes comértelo o joderlo, realmente no me importa». Ah, Ángela, nunca cambies.

Vaya, Tommy sigue el consejo de TL y aprecia a su familia. ¡Me encanta verlo!

¿De dónde sacó Cooper millones de velas para esta propuesta? Es un peligro de incendio.

Dicho todo esto, la propuesta fue bastante linda. ¡Buen trabajo, Cooper!

Dicho todo esto, la propuesta fue bastante linda. ¡Buen trabajo, Cooper!