El veredicto de Rasmus Hojlund Napoli lo dice todo mientras el delantero del Man United envía un mensaje de cinco palabras

El delantero del Manchester United Rasmus Hojlund está redescubriendo su mejor versión en el Napoli y Antonio Conte sólo tiene cosas buenas que decir sobre el cedido

Rasmus Hojlund está cerca de igualar sus actuaciones del Manchester United con el Napoli la temporada pasada (Imagen: Getty Images)

Rasmus Hojlund volvió a marcar para el Napoli este fin de semana mientras el cedido del Manchester United seguía demostrando sus habilidades de cara a la portería esta temporada.

El delantero marcó los dos goles cuando el campeón italiano derrotó al Cremonese el domingo en su último partido con el equipo de Nápoles. Ahora ha marcado siete goles en 19 partidos esta temporada, sólo tres menos de los 10 que marcó con el United la temporada pasada.

Hojlund se mudó a Italia cedido el día límite después de que el United optara por gastar mucho en Benjamin Sesko. El acuerdo incluye la obligación para el Napoli de fichar al internacional danés con un contrato permanente si se clasifica para la Liga de Campeones.

Después de la victoria en Cremona, Hojlund recurrió a Instagram para publicar un mensaje para sus fans. Posando con el trofeo al Jugador del Partido de la Serie A, escribió: «La Navidad llegó tarde este año».

Bryan Mbeumo, Patrick Dorgu, Andre Onana y Ethan Wheatley estuvieron entre los miles a quienes les gustó la publicación del delantero durante la primera hora. El técnico del Napoli, Antonio Conte, elogió a su delantero tras la victoria, con comentarios que decían mucho sobre la posición del jugador en su equipo: “Hojlund es un jugador que es ante todo muy joven, pero sobre todo tiene mucho margen de mejora.

El contenido no se puede mostrar sin permiso.

«Se convierte en un jugador dominante en esa posición. Está muy conectado con el equipo. En mi estilo de fútbol, ​​todo el mundo sabe que los atacantes desempeñan un papel muy importante y único».

«¿El camino hacia el éxito? Annibale dijo que no es necesario construir ningún camino. Lo estamos haciendo a pesar de las grandes dificultades». Añadió: “Estamos celebrando un año maravilloso en el que hemos logrado algo extraordinario e inesperado.

«Ganamos el Scudetto con la Supercopa, en la que vencimos al Milán y al Bolonia. Fue un año maravilloso, lleno de emociones. Cuando se gana, el Napoli lo celebra de una manera diferente. Estamos en lo más alto de la liga e intentamos mantenernos cerca de las primeras posiciones. Esta temporada nos enfrentamos a varios desafíos, y siempre los afrontamos con valentía».

Rasmus Hojlund anotó los dos goles en la victoria del Napoli sobre el Cremonese en la Serie A el domingo (Imagen: SSC NAPOLI vía Getty Images)

La forma de Hojlund se produce en medio de dudas sobre las opciones de ataque actuales del United. Sesko ha marcado solo dos goles desde su salida del RB Leipzig, y se prevé que Joshua Zirkzee asegurará su regreso a Italia en enero.

Sin embargo, Amorim ha admitido que el fichaje de uno de sus jugadores el próximo mes sólo se completará si consiguen traer un sustituto. «Será difícil que alguien abandone el club si no conseguimos un cambio», afirmó.

«Somos un club con una gran responsabilidad. Tenemos que afrontar todos estos problemas [the media’s] En la cabeza, en la mía, en la cabeza de todos, tenemos que ganar todos los partidos. No importa. No hay excusas».