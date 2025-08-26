EE. UU. Proyectar un proyecto de notificación para hacer cumplir las tarifas del 50 por ciento sobre los bienes indios







La Aduana y la Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP) ha publicado un borrador de aviso que describe la implementación de tareas adicionales en Importaciones indiasTras el anuncio del presidente Donald Trump de aumentar las tarifas de los bienes indios al 50 por ciento, informó ANI.

Según el borrador del aviso, los aranceles aumentados tienen la intención de hacer cumplir la Orden Ejecutiva del Presidente 14329 con fecha del 6 de agosto, titulada «Abordando las amenazas a los Estados Unidos por el gobierno de la Federación Rusa». El pedido introduce una nueva tasa de deber sobre bienes originados en la India.

Programado para la publicación oficial el miércoles, el aviso establece que el Secretario La seguridad nacional ha encontrado que es necesario enmendar el cronograma de tarifas armonizadas de los Estados Unidos (HTSU) de acuerdo con la orden ejecutiva, informó ANI.

El CBP aclaró además que los aranceles revisados ​​entrarán en vigencia a partir de las 12.01 de la hora del día del este del miércoles. A partir de entonces, la tarifa del 50 por ciento se aplicará a todos los bienes de origen indio que ingresan a los EE. UU. Para el consumo o se retiran de los almacenes adertos para el consumo.

El 30 de julio, Presidente Trump había anunciado una tarifa adicional del 25 por ciento sobre los bienes indios.

«Recuerde, mientras que India es nuestra amiga, a lo largo de los años, hemos hecho relativamente pocos asuntos con ellos porque sus aranceles son demasiado altos, entre los más altos del mundo, y tienen las barreras comerciales no monetarias más extenuantes y desagradables de cualquier país», dijo Trump en un puesto en verdad social.

“Además, siempre han comprado una gran mayoría de sus equipos militares RusiaY es el mayor comprador de energía de Rusia, junto con China, en un momento en que todos quieren que Rusia detenga el asesinato en Ucrania, ¡todo no es bueno! Por lo tanto, India pagará una tarifa del 25 por ciento, más una penalización por lo anterior, a partir del 1 de agosto. Gracias por su atención a este asunto. ¡MAGA! » Se agregó el puesto del presidente de los Estados Unidos.

El lunes, el primer ministro (primer ministro) Narendra Modi había respondido firmemente antes de la caminata de tarifas establecida para entrar en vigencia a partir del miércoles. Al dirigirse a un evento en Ahmedabad, el primer ministro Modi expresó la resolución de resistir la presión económica ejercida por Washington.

«No importa cuánta presión surja, seguiremos aumentando nuestra fuerza para resistirla. Hoy, el Atmanirbhar bharat abhiyan está recibiendo mucha energía de Gujarat y detrás de esto hay dos décadas de trabajo duro … ”, dijo el primer ministro.

El organismo de la industria FICCI (Federación de Cámaras de Comercio e Industria de la India) había expresado anteriormente una decepción por la decisión tomada por los Estados Unidos, llamando a la imposición de aranceles del 25 por ciento «desafortunados» y advertencia de un claro impacto negativo en las exportaciones indias.

Los cuerpos comerciales en toda la India se hicieron eco de sentimientos similares, describiendo el movimiento como un gran revés para Exportadores indios. Sin embargo, algunos también lo vieron como una oportunidad potencial para la diversificación de exportaciones y la realineación global de la cadena de suministro.

Si bien los líderes de la industria marcaron posibles interrupciones a corto plazo, varios se mantuvieron seguros de la resiliencia de fabricación de la India, especialmente en sectores como productos farmacéuticos y dispositivos médicos, lo que sugiere que India podría resistir la tormenta y explorar nuevas asociaciones comerciales más.

(Con entradas ANI)





Fuente