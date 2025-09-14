Sultan DPD Plantación de árboles de madera negra cubierta Milad Bkprmi, esto significa

Palu, Viva – Presidente DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin, cerró el 48 aniversario de Bkprmi en Palu con una acción simbólica de plantación árbol Sulawesi Black Wood, domingo 14 de septiembre de 2025.

Anteriormente, el sultán llevó a miles de personas a un paseo tranquilo hasta 3.5 kilómetros. El evento se convirtió en un lugar para la amistad y la conmemoración del 42º Día Nacional del Deporte.

En su declaración, el sultán llamó a la plantación de árboles como un símbolo de preocupación por la tierra.

«Plantar este árbol es un símbolo de nuestro amor en ambientepara que las generaciones futuras continúen disfrutando de la belleza de la tierra «, dijo.

Agregó que una caminata saludable y una plantación de árboles es una forma tangible de unión comunitaria para mantener la salud y el medio ambiente.

Al evento asistieron varios grupos, incluidos estudiantes, jóvenes, líderes comunitarios, a funcionarios regionales.

El entusiasmo del participante se puede ver desde el animado caminata tranquilamente que está coloreada por la distribución de premios de la puerta.

Además de la acción ambiental, el pico del evento también se llenó con la concesión de los premios BKPRMI al jefe de logros. Tres maestros de Madrasa también recibieron un premio en forma de premios de Umrah.

El sultán espera que el impulso del Bkprmi Milad fortalezca la conciencia colectiva para continuar manteniendo la armonía, el medio ambiente y la salud como capital nacional hacia un futuro mejor.