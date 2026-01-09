Denny Sumargo quedó sorprendido por la confesión de Inara Rusli, su reacción se destacó de inmediato

Jacarta – Conversación entre Denny Sumargo Y Inara Rusli cuando fue estrella invitada en su podcast, volvió a ser el centro de atención. Esta vez, la atención de los internautas se centró en la respuesta espontánea de Denny Sumargo cuando Inara reveló la razón por la que no tenía sospechas sobre el estado civil de Insanul Fahmi antes de su matrimonio no registrado. La reacción de Denny, que se consideró contundente, fue ampliamente discutida en las redes sociales.

En esta conversación, Inara Rusli contó abiertamente la cronología de cuándo se enteró de que Insanul Fahmi en realidad tenía esposa. Esta confesión se hizo después de que Denny Sumargo profundizara en el tiempo y las circunstancias detrás de la decisión de Inara de someterse a un matrimonio en serie. Desplázate para conocer la historia completa, ¡vamos!

«Ahora, ¿cuándo supiste que tenía esposa?» preguntó Densu, citado el sábado 10 de enero de 2026.

«Son una docena. Es el doce de agosto. Agosto está hacia el final», respondió Inara.

Inara enfatizó que esta confesión no surgió en absoluto desde el inicio de la relación. Según él, los hechos sobre la primera esposa de Insanul Fahmi sólo se conocieron después de que se celebrara el matrimonio en serie, precisamente a finales de agosto, no en octubre, como circulaba en público.

Denny Sumargo destacó inmediatamente la razón por la que Inara admitió que nunca había verificado los antecedentes de Insanul Fahmi. Inara dijo que la edad relativamente joven de Insanul le hacía no pensar mucho en la posibilidad de casarse y tener hijos.

«Porque vi que todavía era joven, pensé que era imposible, eso significa que ya está casado, tiene 26 años, es decir, Generación Z, no creo que ya esté casado y tenga hijos, ¿verdad?», dijo Inara.

Fue esta declaración la que provocó una reacción honesta por parte de Denny Sumargo. Declaró abiertamente que esta razón era difícil de creer para muchas personas.

«Para ser honesto, es como si la gente no creyera que eres tan inocente», dijo Densu en su reacción.

Sin embargo, Inara Rusli intentó explicar la posición emocional que sentía en ese momento. Cree que muchas personas ven este caso desde fuera, sin comprender la condición interior que vive. Inara admitió que se sintió feliz porque encontró a alguien que la aceptó a ella y a sus hijos.