Los Días de la Industria de El Cairo tienen como objetivo reforzar la posición de la industria egipcia

Días de la Industria de El Cairo: la barra lateral de la industria del Aeropuerto Internacional de El Cairo. Festival de Cine – regresa con un mercado de coproducción mejorado, una ambiciosa lista de proyectos en Cairo Film Connection, una amplia gama de talleres y un nuevo programa de tutoría: Cairo Pro-Meet.

El festival revivió su mercado el año pasado, y Mohamed Sayed Abdel Rehimresponsable de las Jornadas de la Industria de El Cairo, explica a Variedad cómo ha aumentado su ambición, incluido un aumento importante de participantes.

“Estamos tomando medidas concretas para reforzar la posición de la industria cinematográfica egipcia en MENA. [Middle East and North Africa] región», dice. «Tenemos la industria cinematográfica más antigua de la región. Otros países han estado desarrollando rápidamente sus industrias, incluidos Arabia Saudita, Marruecos y Jordania, pero Egipto sigue siendo un actor clave y nuestros técnicos siguen siendo los mejores de la región. Estamos implementando nuevos incentivos para la producción cinematográfica en Egipto y reforzando nuestros estudios e infraestructura de producción”.

Abdel Rehim ve esto como un proceso de colaboración, que implica una asociación con la Egypt Film Commission y el fomento de relaciones estrechas con otros festivales importantes de la región, incluidos El Gouna, el Mar Rojo y Marrakech.

Además del mercado, una de las nuevas iniciativas lanzadas este año es Cairo Pro-Meet (del 16 al 19 de noviembre), una plataforma de networking abierta a cineastas árabes, que les permite programar reuniones con los mejores profesionales de la industria de todo el mundo.

Abdel Rehim dice que ha invitado a expertos de diferentes partes del mundo, incluidos productores, distribuidores, festivales de cine e instituciones de financiación, ya que ve considerables oportunidades de coproducción más allá del eje tradicional de Europa y la región MENA. «Estamos trayendo a los Días de la Industria de El Cairo a más personas de Asia, África y América Latina. Hay muchas personas fuera de Europa que pueden estar interesadas en la región y querer establecer colaboraciones».

Cairo Film Connection, la sección de trabajos en progreso, dirigida por Rodrigo Brum, regresa en su 11ª edición, con 16 proyectos de nueve países, desde el desarrollo hasta la postproducción, incluidos cuatro proyectos de Egipto, tres del Líbano, dos de Irak y dos de Palestina, junto con un proyecto de Argelia, uno de Túnez, Jordania, Sudán y Yemen.

Los Cairo Industry Days también incluyen un enfoque especial en el cine de género, incluido un taller con la consultora de guiones italiana Simona Nobile.

“Los Cairo Industry Days están dirigidos a toda la industria, no sólo al cine de autor”, explica Abdel Rehim. “Algunas de las películas egipcias más populares de los últimos años han sido películas de género, como la película de suspenso y terror de Marwan Hamed de 2019, ‘El elefante azul 2’. De hecho, algunas de las mejores películas de la historia del cine son películas de género, sólo hay que pensar en películas de gánsteres, como ‘El Padrino’. Hacer películas de género requiere habilidades especiales, desde la escritura hasta la postproducción, y queremos arrojar más luz sobre este proceso”.

Otra novedad de este año será un laboratorio dedicado a series de televisión de siete capítulos, organizado en colaboración con la plataforma egipcia de streaming Watch It, que luego producirá uno de los proyectos desarrollados en el laboratorio. También habrá un taller para el desarrollo de cortometrajes de cineastas emergentes radicados fuera de la capital, dirigido especialmente a directoras.

Los Cairo Industry Days también destacarán cómo las nuevas tecnologías están cambiando la industria cinematográfica egipcia, incluidos talleres sobre realidad extendida (XR) y restauración digital, vinculados a la nueva sección del festival de El Cairo sobre películas XR y la barra lateral Cairo Classics.

Se lanzará un nuevo libro sobre la industria egipcia y Cairo Film Connection, que celebra su undécima edición este año. La primera parte del libro describe las películas desarrolladas en Cairo Film Connection que han ganado premios en los principales festivales de cine. La segunda parte incluye infografías y estadísticas sobre la industria cinematográfica egipcia.

«Todas estas iniciativas forman parte de nuestra estrategia más amplia para aumentar la visibilidad internacional de nuestra industria cinematográfica», concluye Abdel Rehim. «Este año en Cannes, unimos fuerzas con la Egypt Film Commission y el Festival de Cine de El Gouna y nuestro pabellón recibió el premio al Mejor Diseño de Pabellón».

Los Cairo Industry Days se llevarán a cabo entre el 15 y el 20 de noviembre, como parte del Cairo Intl. Festival de Cine (del 12 al 21 de noviembre).