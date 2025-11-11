¡Reveló! Contaminación por clavo radiactivo en fuentes de Lampung del área del cementerio

Jacarta – Ministerio de Medio Ambiente (KLH)/Agencia de Control Ambiental (BPLH) destruirá 13,6 toneladas clavo Cual contaminado mostrar radioactivo Cesio-137 (Cs-137) en productos de clavo propiedad de PT Nature Java Spice (NJS).

En el proceso de destrucción del clavo contaminado radiactivamente participarán la Agencia Reguladora de la Energía Nuclear (Bapeten) y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (BRIN).

«KLH, junto con BRIN y Bapeten, iniciarán el proceso de destrucción de 13,6 toneladas de clavos contaminados con Cs-137. PT NJS ha aprobado la destrucción de los clavos contaminados, pero actualmente todavía está programado», dijo el Viceministro de Medio Ambiente/Jefe Adjunto de BPLH. Diaz Hendro Priyono durante una conferencia de prensa en Yakarta, el martes 11 de noviembre de 2025.

Díaz explicó que el equipo del grupo de trabajo (Satgas) también visitó el área de plantación y el almacén de clavo perteneciente a PT NJS en la provincia de Lampung, y no encontró contaminación con Cs-137.

Detalló una serie de áreas inspeccionadas, incluidos tres jardines de clavo propiedad de la comunidad en Pesawaran Regency, Lampung; almacén de clavo en Sidomulyo, Lampung del Sur; jardines comunitarios de clavo en Penengahan, Lampung del Sur; jardines comunitarios de clavo en Kalianda, Lampung del Sur; campos de arroz comunitarios en Penengahan, Lampung del Sur; zona de cementerio público en Penengahan, Lampung del Sur; así como la zona del puerto de Bakauheni, en el sur de Lampung.

«Del 8 al 11 de octubre de 2025, un equipo conjunto de Bapeten, KLH, BRIN y Polri llevó a cabo investigaciones en las áreas y no se encontró contaminación por CS-137. Bapeten pidió que las plantaciones en los tres distritos estuvieran limpias y despejadas», dijo Díaz.

Fuentes radiactivas

La contaminación por CS-137, continuó Díaz, fue descubierta por un equipo de investigación en el área del cementerio público en Penengahan, Lampung del Sur.

«El 25 de octubre de 2025, el equipo encontró exposición al CS-137 en el cementerio público de Penengahan, en Lampung del Sur, con una tasa de dosis de 1,05-1,30 microSievert/hora, lo que ya está por encima del umbral de la Administración Estadounidense de Alimentos y Medicamentos o la FDA y Bapeten, es decir, 0,5 microSievert/hora», dijo.

Para el área de enterramiento expuesta, el equipo del grupo de trabajo ha cementado el lugar a una altura de hasta 13 cm. «El del cementerio lo han cementado 13 cm, debe ser seguro», dijo Díaz.

Anteriormente, el Grupo de Trabajo para el Manejo de Riesgos de Radiación Peligrosa de Radionúclidos de Cesio-137 (Grupo de Trabajo Cs-137) confirmó que solo uno de los 12 contenedores que contenían clavo enviados a los Estados Unidos (EE. UU.) estaba indicado como contaminado con sustancias radiactivas.