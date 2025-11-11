Se proyecta que las ventas minoristas aumentarán en octubre de 2025, BI revela indicadores

Jacarta – Encuesta Venta Minorista (SPE) Bank Indonesia predice que el rendimiento de las ventas minoristas en octubre de 2025 aumentará. Esto se refleja en el Índice de Ventas Reales (IPR), que se prevé que crezca más que en septiembre de 2025.

El aumento de las ventas minoristas se debió principalmente al mayor crecimiento de las ventas en el grupo de alimentos, bebidas y tabaco (6,4 por ciento interanual). Luego, los bienes culturales y recreativos (4,7 por ciento interanual), así como otros equipos domésticos (0,3 por ciento interanual).

«Se prevé que el Índice de Ventas Reales (IPR) para octubre de 2025 crezca un 4,3 por ciento (interanual), superior al crecimiento del mes anterior del 3,7 por ciento (interanual)», dijo el Director Ejecutivo del Departamento de Comunicaciones. BI Ramdan Denny Prakoso en una declaración en Yakarta, el martes 11 de noviembre de 2025.

Explicó que mensualmente se prevé que las ventas minoristas en octubre de 2025 crezcan un 0,6 por ciento. mes a mes (mtm). Alentados por el desempeño de ventas de la mayoría de los grupos en línea con la creciente demanda del público antes de los preparativos para las Fiestas Religiosas Nacionales (HBKN) de Navidad.

En cuanto a la realización, el IPR en septiembre de 2025 creció anualmente un 3,7 por ciento (interanual), superior al IPR del mes anterior del 3,5 por ciento (interanual).



Actividades de comerciantes y consumidores en los mercados tradicionales de hortalizas y especias. (ilustración fotográfica del consumo público) Foto : ANTARA FOTO/Irwansyah Putra

Este crecimiento se vio respaldado principalmente por mayores ventas en el grupo de repuestos y accesorios (12,4 por ciento interanual); alimentos, bebidas y tabaco (5,4 por ciento interanual); y bienes culturales y recreativos (2,6 por ciento interanual).

Mensualmente, las ventas minoristas en septiembre de 2025 se contrajeron un 2,4 por ciento (mtm), influenciadas principalmente por una disminución en el subgrupo de prendas de vestir (-19,2 por ciento mtm). En términos de precios, se prevé que aumenten las presiones inflacionarias en los próximos tres y seis meses, es decir, diciembre de 2025 y marzo de 2026.

Esto se refleja en el Índice General de Expectativas de Precios (IEH) para diciembre de 2025 y marzo de 2026 de 157,2 y 172,5 respectivamente, superior al periodo anterior de 134,6 y 169,2. Este aumento está en línea con el aumento de la demanda durante HBKN Christmas 2025 y HBKN Eid al-Fitr 1447 H.