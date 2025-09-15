Los desechos de palma se convierten en energía limpia

Simalungun, Viva – Pt Perkebunan Nusantara IV Palmco, subsidio Plantaciones bajo PTPN III (Persero), fábrica de gases biometanos comprimido construido (Gas biometano comprimido/Cbg) primero en Indonesia para usar desperdiciar Fábrica de coco líquido aceite de palma En Simalungun, North Sumatra.

«Se espera que la construcción de la fábrica sea un hito importante en el desarrollo de energía renovable de los productos básicos de la palma aceitera», dijo el director del presidente de Palmco, Jatmiko K. Santosa, el lunes 15 de septiembre de 2025.

Mencionó la colocación de la primera piedra de la fábrica CBG en la fábrica de aceite de palma de Tinjowan (PKS), Simalungun. La fábrica es el resultado de la cooperación entre Palmco y Pt Renikola Primer Energi, una compañía de energía verde de Malasia.

«Este proyecto es un gran hito para las empresas en la implementación de soluciones de energía verde basadas en la palma aceitera», dijo.

Se dice que con una capacidad de producción de alrededor de 162,000 mmbtu por año, la fábrica de CBG de Tinjowan tiene el potencial de reducir las emisiones de carbono a 30,000 toneladas de Co₂ cada año, equivalente a miles de vehículos motorizados.

El gas biometano resultante proviene del procesamiento del efluente del molino de petróleo (POME), desechos líquidos que han sido un desafío ambiental para la industria del aceite de palma.

A través del proceso de purificación, el biogás se convierte en calidad de gas biometano equivalente. Este es también un ejemplo de una práctica económica circular, cambiando los desechos a energía limpia vale la pena la economía.

La fábrica con este valor de inversión estratégica está programada para completarse en 14 meses y comenzará a operar completamente en el cuarto trimestre de 2026.

La energía neta producida se suministrará a PT Pertagas Niaga (PTGN), una subsidiaria de Pertamina Gas Negara (PGN), con un esquema de contrato de compra y venta de 10 años, así como un modelo de construcción de transferencia (Boot).

Jatmiko dijo que este paso estaba en línea con la hoja de ruta de descarbonización de Palmco, que apuntó a una disminución de las emisiones al 54.46 por ciento del escenario comercial como de costumbre (negocio como de costumbre) hasta 2030.

Dijo además que Palmco había desarrollado una nueva energía renovable a través de biogás a partir de desechos de aceite de palma, a partir de 2019 usando Efluente del molino de aceite de palma De la fábrica de la palma aceitera en Riau.

«Innovador Esta fábrica CBG es el punto de partida para expandir programas similares a otras 20 fábricas bajo Palmco «, agregó Jatmiko.

Mientras tanto, el director de operaciones de PT Renikola Energi, Amran Yusuf, expresó su optimismo de esta sinergia.

Él cree que la cooperación con Palmco acelerará el desarrollo de la energía verde en el sector de la plantación.

«La primera fábrica de CBG en el bumn de plantación no es solo la innovación tecnológica, sino también un compromiso real para reducir las trazas de carbono y apoyar las transiciones de energía sostenible en Indonesia», dijo Amran.

En el futuro, dijo Amran, se espera que esta iniciativa sea un modelo para que la industria nacional del aceite de palma contribuya a reducir las emisiones y el desarrollo de energía alternativa.

«Los esfuerzos de Palmco para optimizar los desechos en una fuente de energía limpia mientras fortalecen la posición como pionero de la energía verde del sector de la plantación en Indonesia», dijo Amran.