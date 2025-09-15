Maharashtra: Partes de las pestañas pesadas de Marathwada







Fuertes lluvias azotadas partes de la región de Marathwada en Maharashtra En el segundo día consecutivo el lunes, enviando ríos a la vista e inundando varias áreas, informó el PTI.

El círculo de Keshegaon en el distrito de Dharashiv registró la máxima lluvia de 105 mm en las 24 horas que terminan a las 8:30 a.m. del lunes, dijeron los funcionarios.

Se ha emitido una alerta de naranja para Beed y Chhatrapati Sambhajinagar, mientras que se ha sonado una alerta amarilla para Nanded, Latur, Dharashiv, Parbhani, Hingoli y Jalna para el lunes.

Se registró pesado Rinfalal en 32 círculos de ingresos en los distritos de Beed, Latur, Dharashiv, Parbhani y Hin Goli.

Un día antes, un intenso hechizo húmedo afectó a siete aldeas en el distrito de Hingoli.

Los funcionarios dijeron que dos mujeres del pueblo de Vasmat de Gunda se ahogaron en flujo agua y murió, según el PTI.

La lluvia promedio en la región de Marathwada, que comprende ocho distritos, desde junio de este año, se ha registrado a 676 mm, que está a 79 mm por encima de la precipitación promedio.

Las copiosas lluvias han aumentado el stock de agua en once proyectos de riego importantes en la región al 94.36 por ciento. El almacenamiento de agua se situó en 89.32 por ciento el mismo día del año pasado, según el PTI.

El agua se descarga a una tasa de 1.51 lakh Cusecs de diez proyectos de riego, con la mayor descarga de 91,854 CUSEC en curso de la presa Vishnupuri en Nanded, agregaron las autoridades, informó la agencia de noticias.

Mientras tanto, el Departamento de Meteorología de la India (IMD) ha emitido una serie de alertas meteorológicas en todo el Mumbai La región metropolitana y el cinturón de Konkan para el lunes, advirtiendo de una actividad generalizada de lluvia acompañada de tormentas eléctricas, rayos y vientos racheados.

Los distritos de Mumbai, Thane y Palghar están bajo una alerta de naranja, con pronósticos que indican lluvias pesadas a muy fuertes en lugares aislados, junto con tormentas eléctricas, rayos y vientos racheados. Estas condiciones se consideran muy probables, aumentando el riesgo de interrupciones en la vida diaria, particularmente en áreas bajas y propensas a las inundaciones.

En Raigad, se ha emitido una alerta roja, el nivel más alto de advertencia. Se espera que el distrito reciba lluvias extremadamente fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas, rayos y fuertes vientos. El IMD advirtió sobre un mayor riesgo de inundaciones, deslizamientos de tierra y grandes interrupciones del tráfico en la región.

Ratnagiri también está bajo una alerta de naranja, con el IMD pronosticando lluvias pesadas a muy fuertes, tormentas eléctricas y vientos racheados. Aunque no se ha declarado una alerta roja, las autoridades advierten sobre el posible anegamiento, la menor visibilidad y la interrupción del tráfico de carreteras y ferroviarios, especialmente en áreas vulnerables.

En Sindhudurg, se ha emitido una alerta amarilla. Se espera que el distrito sea testigo de tormentas eléctricas acompañadas de rayos, fuertes lluvias y vientos racheados (30-40 kmph) en ubicaciones aisladas. El Imd Advierte sobre duchas intensas de corta duración, que pueden causar inundaciones localizadas y daños estructurales menores.

Mientras tanto, en la región de los Ghats occidentales, los Ghats of Pune están bajo una alerta roja, mientras que los Ghats de Satara se han colocado bajo una alerta de naranja, debido a la probabilidad de una intensa actividad de lluvia en terreno montañoso, lo que plantea riesgos adicionales como deslizamientos de tierra y bloqueos de carreteras.

(con entradas PTI)





Fuente