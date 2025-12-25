Indonesia tiene una nueva arma en el espacio

Jacarta – Indonesia Necesitamos un sistema de comunicación que sea fiable, seguro y capaz de llegar a todos los rincones del archipiélago.

Al darse cuenta de esta necesidad, PT Telkom Satelit Indonesia (Telcomsat) presenta ‘Merah Putih Satélite 2‘ como parte de una solución del sistema de seguridad y defensa nacional para apoyar intereses estratégicos.

El ‘Satélite Rojo y Blanco 2’ puede actuar como columna vertebral de las comunicaciones nacionales al proporcionar comunicaciones confiables en tres regiones a la vez: tierra, agua y aire en Indonesia.

Con una cobertura integral y el respaldo de 5 puertas de enlace ubicadas estratégicamente en toda Indonesia, comenzando desde Sabang, Lampung, Tarakan, Kupang y Jayapura, ‘Red and White Satellite 2’ garantiza la soberanía y seguridad del sistema de comunicaciones de defensa.

En el contexto de la defensa nacional, el ‘Satélite Rojo y Blanco 2’ tiene un papel crucial en el apoyo a los sistemas de Comando, Control, Comunicaciones, Inteligencia, Reconocimiento y Vigilancia.

A través de una conectividad satelital segura y estable, ‘Red and White Satellite 2’ permite la sincronización de sistemas entre unidades en operaciones conjuntas, fortaleciendo las redes entre puestos de comando, así como el intercambio de comunicaciones y datos en tiempo real, incluida la integración con radares y vehículos aéreos no tripulados.

El director presidente de Telkomsat, Lukman Hakim Abd Rauf, enfatizó que el ‘Satélite Rojo y Blanco 2’ fue diseñado como una infraestructura estratégica nacional capaz de proporcionar una conectividad segura, confiable y sostenible.

«Estamos comprometidos a apoyar el fortalecimiento del sistema de defensa nacional, especialmente para garantizar la continuidad de las comunicaciones en zonas fronterizas, aguas y áreas estratégicas que requieren alta confiabilidad», dijo Lukman.

El ‘Satélite Rojo y Blanco 2’ es un satélite nacional construido por Telkomsat y opera en la ranura orbital de 113 grados de longitud este de Indonesia. Esta posición orbital es ideal para Indonesia porque se encuentra en el rango medio de la región.

El ‘Satélite Rojo y Blanco 2’ también es operado en su totalidad por expertos de Telkomsat de la Estación Principal de Control de Satélites de Cibinong, la Estación de Control de Satélites de Respaldo de Banjarmasin y la Estación de Control de Transmisión de Bogor, lo que confirma la independencia nacional en la gestión de la infraestructura estratégica.

Con soporte para las bandas de frecuencia C-Band y Ku-Band, una fuerte potencia de transmisión satelital y alta sensibilidad, el satélite Merah Putih 2 brinda eficiencia, servicios resistentes a la intemperie y confiabilidad técnica óptima para necesidades de comunicaciones críticas.