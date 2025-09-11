Gossip, ¡esa es la prerrogativa del presidente!

Yakarta, Viva – Secretario de facción Gerindra DPR RIBambang Haryadi negó el problema que mencionó Rahayu saraswati Renunció como miembro del parlamento indonesio para convertirse en ministro de jóvenes y deportes (Menpora).

Bambang dijo que el tema de Rahayu Saraswati o Sara para convertirse en la menpora era solo chisme mero.

«Así que nos gusta esto, un problema si no sabemos que la persona de recursos se llama chisme. Si el Islam, Gibah. Por lo tanto, no necesitamos discutirlo», dijo Bambang a los periodistas en el Complejo del Parlamento, Senayan, Central Yakarta, jueves 11 de septiembre de 2025.

Cuando se aludía a si hubo una discusión en la parte interna relacionada con la renuncia de Sara para unirse al gabinete rojo y blanco, Bambang negó nuevamente.

Afirmó que los asuntos del ministro eran prerrogativos Prabowo Subianto como presidente de la República de Indonesia.

«Oh, no lo hacemos, no de internos. Ese es el derecho del presidente. El período que mezclamos, ¿verdad? Esa es la prerrogativa del presidente», dijo.

Bambang enfatizó que la facción Gerindra no tenía el reino para discutir el nombramiento de ministros porque era completamente la prerrogativa del presidente.

«Si está relacionado con el ejecutivo, no es nuestro dominio. En el DPR, solo hay tres dominios: discutir leyes, presupuestos y supervisar al gobierno. Por lo tanto, no son nuestros deberes interferir en el ejecutivo que olvida los derechos prerrogativos del presidente», explicó.

Anteriormente informó, el político del Partido Gerindra, Rahayu Saraswati o Sara, declaró la renuncia como miembro del Parlamento Indonesio para 2024-2029.

Sara anunció la decisión de renuncia a través de un video en su cuenta personal de Instagram @rahayusaraswati.

«Con esto, declaro mi renuncia como miembro del Parlamento Indonesio al Facción del Partido Gerindra», dijo Sara, citada del video, miércoles 10 de septiembre de 2025.

A pesar de renunciar, Sara espera que aún tenga la oportunidad de completar sus últimos deberes como vicepresidente de la Comisión VII de la Cámara de Representantes.

«Es decir, la discusión y ratificación del proyecto de ley de turismo, que es nuestro producto de legislación en la Comisión VII», continuó.

En el video, Sara explicó la razón por la que renunció como miembro del Parlamento Indonesio. La decisión está relacionada con su declaración en un podcast hace 6 meses que fue cortado y viscilado.

«Hacían dos minutos más de oraciones por aquellos que querían encender el fuego de la ira de la comunidad. No hay intención o propósito de mí en absoluto para subestimar e incluso reducir los esfuerzos y los esfuerzos realizados por la comunidad, especialmente los jóvenes que quieren intentar sino enfrentar diversas dificultades y desafíos», dijo.

«Aunque mi intención en realidad quiere fomentar el espíritu empresarial, especialmente en la transformación digital que abre las oportunidades más amplias posibles en la economía creativa, entiendo que mis palabras han perjudicado a muchas partes, especialmente aquellas que todavía están luchando por apoyar a sus familias, incluso para que aún sobrevivan», continuó Sara.