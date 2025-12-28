Los Browns hacen un anuncio sobre Harold Fannin después de una lesión contra los Steelers

Harold Fannin Jr. hizo una jugada espectacular para touchdown contra el Acereros de Pittsburgh pero tuvo un costo para los Cleveland Browns.

Fannin hizo un ajuste espectacular en un pase de Shedeur Sanders y rodó hacia la zona de anotación para su sexto touchdown del año. Pero después del partido, Fannin sufrió una enfermedad en la ingle, que le molestaba de cara al enfrentamiento.

Después de pasar un tiempo en la tienda médica, Fannin probó la lesión en la banca. Sin embargo, rápidamente se retiró al vestuario con los entrenadores.

Los Browns apodados Fannin cuestionable para regresar con una lesión en la ingle al final del primer cuarto. Fannin inicialmente sufrió la lesión durante la práctica del viernes y era cuestionable al ingresar al enfrentamiento.

«Simplemente surgió algo. A veces las lesiones ocurren el viernes y hay que ver cómo avanza hasta el domingo», dijo el entrenador de los Browns, Kevin Stefanski. «Hará todo lo posible para estar ahí afuera».

Fannin dijo que lo intentaría, y así lo hizo. Sin embargo, pagó el precio por impulsarlo. Ha tenido una temporada de novato récord con los Browns. Fannin es el mejor receptor del equipo esta temporada. Ingresó el domingo con 701 yardas en 70 recepciones con cinco touchdowns.

Browns escasos de personal contra Steelers

Los Browns entraron al enfrentamiento con los Steelers escasos de personal en algunas posiciones clave, incluido el ala cerrada. Los Browns ya estaban echando de menos al ex Pro Bowler David Njoku, quien se perdió los últimos tres juegos por una lesión en la rodilla.

los marrones El ala cerrada del equipo de práctica elevado Sal Cannella el domingo para ayudar a llenar el vacío. Stefanski dijo que confiaban en poder superar las lesiones.

«Creo que ante cualquier posible lesión, como entrenadores siempre preparamos un plan de juego en el que hay diferentes muchachos que pueden asumir diferentes roles». Stefanski dijo. «Y a veces es un jugador en la misma posición, a veces es un jugador en una posición diferente. Puedes pasar a diferentes grupos de personal, y eso también sucede en el juego. Así que siempre hay que tener esos planes de contingencia».

A los Browns también les faltaban los corredores Quinshon Judkins y Jerome Ford. Sin embargo, el novato Dylan Sampson estuvo activo para el enfrentamiento.

El mariscal de campo de los Browns, Dillon Gabriel, se pierde el juego de los Steelers

Sanders fue titular contra los Steelers, pero su suplente, Dillon Gabriel, se perdió el partido por una lesión en el hombro. gabriel era inactivo para el enfrentamientoy los Browns contrataron a Bailey Zappe para ocupar el puesto de suplente.

Gabriel se perdió tiempo a principios de esta temporada después de sufrir una conmoción cerebral, creando una apertura que permitió a Sanders asumir el cargo de titular. Sanders aprovechó la oportunidad y nunca renunció al puesto, dejando a Gabriel incapaz de recuperar su lugar en la cima de la tabla de profundidad.

Como resultado, Gabriel ahora enfrenta un futuro incierto en Cleveland. Mientras Sanders continúa audicionando como la posible respuesta a largo plazo de la franquicia como mariscal de campo, Gabriel permanece en el limbo de cara a la temporada baja.

Gabriel inició seis juegos esta temporada, con marca de 1-5 y pases para 937 yardas, siete touchdowns y dos intercepciones. Los Browns concluyen la temporada regular la próxima semana contra los Bengals de Cincinnati.