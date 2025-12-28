Wayne Rooney despide la advertencia de transferencia del Man United a Ruben Amorim mientras las principales preocupaciones hacen saltar las alarmas

El Manchester United derrotó al Newcastle United en Old Trafford el Boxing Day, a pesar de registrar el porcentaje más bajo en cualquier partido de la Premier League esta temporada.

Wayne Rooney analizó la victoria del Manchester United sobre el Newcastle United en el Partido del Día (Imagen: Partido del día de la BBC)

Wayne Rooney dice que el Manchester United necesita reforzar su plantilla durante el mercado de fichajes de invierno si quiere clasificarse para la Liga de Campeones.

El United contó con cinco jugadores de la cantera (Bendito Mantato, Jack Fletcher, Shea Lacey, Tyler Fletcher y Tyler Fredricson) como sustitutos para el partido contra el Newcastle United en el Boxing Day. Altay Bayindir, Leny Yoro, Joshua Zirkzee y Tyrell Malacia eran las únicas opciones del primer equipo en el banquillo.

Rooney cree que es necesario reforzar las opciones a las que puede recurrir Rubén Amorim. Dijo: “Cuando miro el equipo y el banquillo, veo lo que tienen allí y realmente necesitan jugadores que les ayuden a asumir el desafío de estar entre los cuatro primeros.

«Escuche, es fantástico ver a los jugadores jóvenes en el banquillo y tener oportunidades, pero también tiene que suceder en el momento adecuado, y ese no es el caso; no es sostenible en absoluto. Necesitan jugadores. Obviamente han perdido a algunos jugadores clave, y Bruno [Fernandes] Es una gran pérdida”.

Las lesiones de Fernandes, Harry Maguire, Matthijs de Ligt y Kobbie Mainoo han mermado la selección de Amorim. Mason Mount también tuvo que abandonar en el descanso ante el Newcastle.

Amad, Bryan Mbeumo y Noussair Mazraoui también están ausentes y representarán a su país en la Copa Africana de Naciones. Estos tres regresarán en algún momento del nuevo año y el torneo concluirá el 18 de enero.

Rooney no quedó nada impresionado con la actuación ante el Newcastle. Hablando del partido del día, dijo: “Para ser honesto, me preocupé cuando vi la actuación.

«El entrenador cambió la formación y optó por una defensa de cuatro, algo que mucha gente pedía. Sé que no concedieron ningún gol, pero no parecían cómodos y Newcastle los presionó, especialmente en la segunda mitad».

Continuó: «En los partidos en casa con Amorim, nos fijamos en la posesión en el partido contra Newcastle, 33 por ciento en Old Trafford. Sé que cuando los aficionados van a ese estadio quieren ver al equipo con el balón, quieren verlos entretener, hacer centros al área y disparar. Fue una mala actuación, pero encontraron la manera de ganar».

Amorim también ha reconocido que el equipo no jugó muy bien. Después del partido dijo: «Jugamos dos partidos en uno. Sufrimos todos juntos, en el estadio y durante el partido.

«Fue muy difícil para nosotros. Lo hicimos bien en la primera parte, pero en la segunda simplemente defendimos e intentamos hacer algo». [Matheus] Cunha.

«Tuvimos nuestras oportunidades en las transiciones, pero fue una buena victoria. He jugado muchos partidos aquí y dije que jugamos muy bien pero no conseguimos los tres puntos.

«Hoy fue todo lo contrario. Sufrimos juntos y logramos ganar el partido».

La ventana de transferencias de enero se abre el 1 de enero -el próximo jueves- y cierra el 2 de febrero.