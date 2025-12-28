LDR en el matrimonio, ¿cuál es la ley para satisfacer las necesidades de su pareja mediante videollamada?

VIVA – Lotes marido y mujer tener que estar en una relación a larga distancia o Relación a larga distancia (LDR). Hay varias razones por las que las parejas casadas acaban teniendo que someterse a LDR, una de ellas es por cuestiones laborales.

Estar en una relación a distancia (LDR) no es algo fácil, especialmente si la pareja está separada por una distancia muy larga, como por ejemplo entre islas o incluso entre países. Son muchos los retos y obstáculos que hay que afrontar, uno de ellos está relacionado con las necesidades biológicas o la cuestión del lecho.

Para las parejas casadas que están en una LDR y tienen dificultades para encontrarse en persona, algunas intentan solucionarlo haciendo videollamadas. Sin embargo, surge la pregunta: ¿cuál es la ley real si un marido le pide a su esposa que cumpla sus deseos a través de una videollamada?

Relacionado con eso Buya Yahya habló, Buya Yahya explicó que estaba bien si el marido le pedía esto a su esposa.

«¿Está permitido que un marido le pida a su esposa que revele sus partes privadas a través de una videollamada? La respuesta es, y mucho menos a través de una videollamada, está bien pedirle a la esposa que se quite toda la ropa. Para que un marido pueda ver las partes privadas de su esposa en persona, especialmente a través de una videollamada», dijo Buya Yahya citado en la transmisión de YouTube de Al Bahjah, el lunes 29 de diciembre de 2025.

Sin embargo, Buya Yahya reveló que el problema fue después de la sesión de videollamada. Lo que es temeroso es que después de la sesión de videollamada, la lujuria del marido aumente y se desahogue a través de medios ilegales como cometer adulterio no con su muhrim.

«Si lo has visto a través de una videollamada, entonces surge la lujuria, ¿entonces qué está haciendo el marido? El que no puede estar aquí. Después de despertar su lujuria, está confundido sobre qué hacer, ¿adulterio? Naudzubillah, o con sus propias manos, etc. Si sólo quiere ver el cuerpo de su esposa, es un marido válido, esa no debería ser la consecuencia después de eso. Cuando surge su lujuria, puede desviar la lujuria ordinaria, no hay problema, pero si se sigue de una manera de manera ilegal, es haram. «Las fotos de su esposa, los videos de su esposa, son legales», explicó Buya Yahya.

Buya Yahya enfatizó que está permitido realizar videollamadas, pero dentro de límites razonables. No dejes que esto haga que tu pareja haga cosas que no están permitidas en la religión.