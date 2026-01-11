Los Browns apuntan al entrenador de los Rams ‘estrella en ascenso’ de 35 años para una entrevista de HC

El marrones de clevelandLa campaña de 2025 transcurrió como se esperaba, ya que el equipo tuvo problemas durante todo el año y registró un récord de 4-13 cuando todo estuvo dicho y hecho. Los problemas de los Browns le costaron al entrenador en jefe Kevin Stefanski su trabajo, lo que significa que la primera tarea de Cleveland en esta temporada baja será encontrar su reemplazo.

En un esfuerzo por cambiar la suerte de la franquicia, los Browns están lanzando una amplia red en lo que respecta a la búsqueda de entrenador en jefe. Si bien han programado entrevistas con varios de los principales candidatos disponibles, Cleveland también solicitó entrevistar a un candidato sorpresa en Rams de Los Ángeles coordinador de juego de pases Nate Scheelhaase.

Solicitud de los Browns para entrevistar a Nate Scheelhaase

Como suele ser el caso, los Browns tienen mucho trabajo por delante cuando se trata de establecerse como una franquicia ganadora. Si bien la defensa era una de las unidades más letales de la liga, no importaba por lo mala que fuera la ofensiva. Cleveland pasó por tres mariscales de campo esta temporada, y no parece estar más cerca de encontrar a su titular a largo plazo en esta posición que cuando comenzó el año.

Como resultado, se espera que los Browns contraten a un entrenador con mentalidad ofensiva para que sea su próximo líder. A los chicos les gusta Bengals de Cincinnati El coordinador ofensivo Dan Pitcher y el coordinador ofensivo de los Baltimore Ravens, Todd Monken, ya se entrevistaron para el concierto, al igual que el propio coordinador ofensivo de Cleveland, Tommy Rees.

Un candidato más innovador es Scheelhaase, quien ha recibido bastante atención por su trabajo con Matthew Stafford durante lo que podría terminar siendo una campaña de MVP para él. Con sólo 35 años, Scheelhaase es todavía muy joven, pero eso no va a impedir que los Browns mirando de cerca a él para ver si podría ser su próximo entrenador en jefe.

«Los Browns ahora han solicitado una entrevista como entrenador en jefe con el coordinador del juego de pases de los Rams, Nate Scheelhaase», informó Adam Schefter de ESPN en una publicación en X.

¿Deberían los Browns contratar a Nate Scheelhaase?

Scheelhaase está apenas en su segunda temporada con los Rams, pero rápidamente ha demostrado ser una de las mentes ofensivas jóvenes más brillantes de la liga. Si bien existe una buena posibilidad de que Scheelhaase sea atraído por otro equipo para desempeñar un papel más importante como entrenador ofensivo, es un poco sorprendente ver que Cleveland ya lo está considerando como un potencial candidato a entrenador en jefe.

Por ahora, Scheelhaase se concentra principalmente en hacer lo que pueda para ayudar a los Rams a avanzar hacia los playoffs. En el camino, sin embargo, tendrá la oportunidad de ganarse el puesto de entrenador en jefe de los Browns, si así lo desea. La búsqueda del entrenador en jefe de Cleveland apenas está comenzando, pero con base en esta sorprendente decisión, está claro que el equipo está dispuesto a mirar fuera de lo común en un esfuerzo por encontrar al tipo que pueda ayudar a que la franquicia siga un camino ganador.