Alboroto en Molucas centrales, residentes encuentran el cuerpo de un hombre en la playa

Lo siento. – Residente del país de Haya, distrito de Tehoru, regencia Molucas centralesMaluku, quedó conmocionada por el descubrimiento del cuerpo de un hombre en la costa local, el domingo (1/11/2026) por la mañana.

Lea también: La jefa de la Unidad de Inteligencia de la Policía, Bripka Husni, que murió mientras evitaba enfrentamientos entre residentes, recibió un ascenso



La víctima es conocida como Fahri Tehuayo (22). Fue descubierto por primera vez por un residente local llamado Burhan Bugis alrededor de las 06:00 WIT en el área de la playa de Sinsa Anan, Negeri Haya.

El jefe de policía de Tehoru, el inspector Affan Slamet, confirmó el incidente. Detalló que la víctima fue encontrada muerta colgada de un árbol en la zona costera.

Lea también: Enfrentamiento de residentes en Maluku Central, jefe de la Unidad de Inteligencia de la Policía asesinado a tiros



«La víctima fue encontrada muerta por un residente del estado de Haya llamado Burhan Bugis, ahorcándose con un hilo de nailon en un árbol, precisamente en la costa de la playa de Sinsa Anan, estado de Haya, alrededor de las 06:00 WIT», dijo el inspector Affan Slamet.



Residentes de Molucas centrales encuentran el cuerpo de un hombre en la playa

Lea también: El Instituto Nacional Zakat Amil distribuye Al-Corán a madres en zonas remotas de Maluku



Según Affan, en ese momento el testigo acababa de regresar a casa después de comprar pescado y vio a la víctima de lejos, a unos 10 metros de la carretera principal hacia la playa.

«En ese momento el testigo se sorprendió al ver a la víctima colgada de un árbol. La vio de lejos, precisamente en la carretera, a unos 10 metros hacia la playa», dijo.

Luego el testigo se acercó al lugar para confirmar el estado de la víctima. Después de confirmar que la víctima había muerto, el testigo informó inmediatamente a los funcionarios de la aldea y a la policía del sector de Tehoru.

«Después de ver que la víctima estaba muerta, el testigo fue inmediatamente a la aldea para informar a uno de los empleados de Haya Village y reportó el incidente a la policía de Tehoru», dijo Affan.

Al recibir este informe, la policía junto con los vecinos y la familia de la víctima acudieron al lugar. El proceso de evacuación experimentó dificultades debido a que la víctima se encontraba a la altura de un árbol.

«Los agentes de policía, asistidos por los residentes locales, se vieron obligados a trepar a los árboles para bajar a las víctimas con cuerdas de nailon y poder evacuarlas a la funeraria», dijo.

Cuando la víctima fue reconocida por la familia se desató un ambiente de duelo. La familia de la víctima parecía histérica y devastada por el incidente.

Mientras tanto, según las primeras informaciones, se sospecha que la víctima acabó con su vida la noche anterior a su hallazgo. La policía dijo que se sospechaba que la víctima sufría depresión. Se sabe que la víctima era conocida por ser una persona tranquila y cerrada.